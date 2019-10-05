Умерла звезда сериалов «Династия» и «Джулия»

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В Лос-Анджелесе (США) на 85-м году жизни скончалась известная американская певица и актриса Дайан Кэррол. Об этом со ссылкой на ее дочь сообщает CBS News.

Зрителю Дайан Кэррол запомнилась по ситкому «Джулия». Ее роль стала прорывом не только из-за талантливой игры и сценария — Кэррол была первой темнокожей актрисой, которой доверили главную роль, а не роль прислуги.

Дайан Кэрролл сыграла обычную женщину со своими семейными проблемами. Сериал показывали в прайм-тайм и «Джулия» стала сериалом очень популярным не только в Америке, но и за пределами страны.

В 1975 году актрису номинировали на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль» за работу в фильме «Клодин», который критики называют одним из самых запоминающихся в ее карьере.

Также зритель полюбил Дайан Кэррол по сериалу «Династия».

В 1962 году она стала лауреатом премии «Тони». В 1975 году Кэролл была номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль» за главную роль в фильме «Клодин» (Claudine, 1974). В 1990 году Кэрролл удостоилась именной звезды на голливудской Аллее славы.

В 2011 году звезда ее имени появилась в Зале славы телевидения.

Сообщается, что Кэрролл умерла в собственном доме в Лос-Анджелесе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Праге на 81-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием ушел из жизни знаменитый чешский исполнитель Карел Готт. О смерти легендарного певца сообщила продюсер Анета Штолцова.

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