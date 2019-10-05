Пот, вибрации и тромбон: названы 11 необычных вещей, которые возбуждают парней

Мир

Иногда девушке не нужно выглядеть безупречно, чтобы свести молодого человека с ума: оказывается, в этом на помощь могут прийти вещи, о которых представители женского пола даже не подозревали.

Издание Cosmo опросило 11 молодых и привлекательных парней, которые рассказали, какие неожиданные детали и поступки «заводят» их сильнее всего.

Повседневная растяжка

«Иногда я замечаю, что моя девушка растягивается, сидя перед телевизором или прямо в постели. В этот момент она напоминает мне кошку — пластичную, нежную и очень соблазнительную. Ничего не могу с собой поделать — хочу ее, как в первый раз!», — Игорь, 39 лет.

Пот

«Вы когда-нибудь видели девушку, на коже которой блестят капельки пота после утренней пробежки? Волосы прилипают ко лбу, щеки горят румянцем и если поцеловать ее, то на губах остается соленый привкус. Это зрелище заводит меня нереально!», — Вова, 35 лет.

Вибрации

«Обожаю, когда девушка сверху во время секса, потому что могу смотреть, как подпрыгивает ее грудь и колышутся бедра. Моя девушка комплексует по этому поводу, а я считаю, что вибрации ее тела — это божественно!», — Вадим, 28 лет.

Гнев

«Не существует какого-либо научного объяснения тому, почему парням нравится, когда девушки сердятся. Тем не менее, в разгневанной, бойкой красавице есть нечто первобытное и возбуждающее — такую „горячую“ девчонку хочется покорить. И обязательно в постели», — Миша, 24 года.

Взъерошенные волосы

«Я не понимаю, зачем девушки убивают столько времени и денег на идеальные, вычурные прически. Мне, например, кажется, что самая сексуальная укладка — это слегка растрепанные, взъерошенные волосы, будто ты только что встала с постели. Такой образ наталкивает на разные, неприличные фантазии, что не может не возбуждать!», — Андрей, 27 лет.

Спорт

«Самая сексуальная девушка для меня — это та девушка, которая занимается спортом, умело владеет своим телом и может поддержать разговор о футболе. Точка!», — Даниил, 24 года.

Музыкальный инструмент

«Неважно, на чем именно играет девушка, но сам факт наличия у нее в руках музыкального инструмента делает ее сексуальнее раз в 10», — Глеб, 31 год.

Фланелевая, клетчатая рубашка

«Люблю мягкие, уютные наощупь ткани — например, такие, из которых шьют теплые клетчатые рубашки. Однажды девушка осталась у меня ночевать, хотя не планировала и утром ей пришлось надеть мою старую клетчатую рубашку вместо халата. Я просто не мог оторвать от нее рук — обнимал и обнимал. Но это не значит, что нужно одеваться во фланель с ног до головы — ее должно быть немного, иначе магия исчезнет!», — Кирилл, 26 лет.

Бейсболки

«Девушка в бейсболке кажется мне озорной и веселой. Мне вообще кажется, что бейсболка — это единственный головной убор, который украшает девушек, а не наоборот», — Витя, 24 года.

Мужская одежда

«Если бы я мог управлять миром, то приказал бы, чтобы все девушки планеты носили исключительно смокинги и непременно на голое тело. В моей голове прочно отпечатался образ одной актрисы, которая появилась в таком наряде на красной дорожке — с тех пор я мечтаю встретить девушку, которая будет такой же смелой», — Антон, 29 лет.

Здоровый аппетит

«Где вы видели, чтобы парень ел сексуально? А вот девушки это еще как могут: вспомните реакцию окружающих мужчин, когда вы едите банан, хот-дог или эскимо!», — Ярослав, 33 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 28-летняя звезда откровенных фотосессий Эмили Ратаковски призналась, что при создании новой линии летних нарядов скопировала элементы рубашки супруга, 32-летнего актера Себастьяна Беар-Мак-Кларда. И убедилась, что мужская одежда на девушке — это всегда сексуально.

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