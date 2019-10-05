Муж больной раком Заворотнюк решился на рискованный шаг

Шоу-бизнес

Супруг борющейся с раком актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев решил не отказываться от гастролей на время лечения жены и даже выполнять во время представления опасные трюки. Об этом в интервью на «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой» рассказала коллега Чернышева, супруга путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова Татьяна Навка, пишет Рамблер.

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По ее словам, Петр примет участие в октябрьских и ноябрьских гастролях. Сейчас Навка и Чернышев готовятся к премьере нового шоу «Аленький цветочек». По признанию фигуристки, ряд трюков в нем будут весьма рискованными, но артисты идут на это ради зрелищности представления.

«Это будет совершенно другое зрелище, чем „Руслан и Людмила“. Мы с Петром будем летать на специальном балконе без страховки», — заявила фигуристка.

Что касается Чернышева, то о нем она говорила исключительно как о коллеге, игнорируя темы его личной жизни.

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Ранее Татьяна пыталась защитить Петра от нападок народа, но только натолкнулась на критику.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анастасия Заворотнюк погасила огромные долги и может ехать на лечение за рубеж.

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