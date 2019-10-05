24.63 / 25.12 26.93 / 27.55
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Муж больной раком Заворотнюк решился на рискованный шаг

1:20 5 октября 2019 248
Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк
Инф. «ФАКТОВ»

Супруг борющейся с раком актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев решил не отказываться от гастролей на время лечения жены и даже выполнять во время представления опасные трюки. Об этом в интервью на «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой» рассказала коллега Чернышева, супруга путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова Татьяна Навка, пишет Рамблер.

Читайте также_Больная раком Заворотнюк огорчила поклонников, — СМИ

По ее словам, Петр примет участие в октябрьских и ноябрьских гастролях. Сейчас Навка и Чернышев готовятся к премьере нового шоу «Аленький цветочек». По признанию фигуристки, ряд трюков в нем будут весьма рискованными, но артисты идут на это ради зрелищности представления.

«Это будет совершенно другое зрелище, чем „Руслан и Людмила“. Мы с Петром будем летать на специальном балконе без страховки», — заявила фигуристка.

Что касается Чернышева, то о нем она говорила исключительно как о коллеге, игнорируя темы его личной жизни.

Читайте также_«Сваты» запрещают в России: Зеленский принял важное решение

Ранее Татьяна пыталась защитить Петра от нападок народа, но только натолкнулась на критику.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анастасия Заворотнюк погасила огромные долги и может ехать на лечение за рубеж.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер