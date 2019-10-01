Больная раком Заворотнюк огорчила поклонников, — СМИ

Шоу-бизнес

Известная актриса Анастасия Заворотнюк, у которой обнаружили рак мозга четвертой стадии, по-прежнему находится в больнице. Однако ни родственники артистки, ни она сама так и не обратились к публике с официальным заявлением.

Хотя еще некоторое время назад концертный директор звезды сериала «Моя прекрасная няня» Стас Христов заверял общественность, что до конца сентября Заворотнюк даст интервью, в котором опровергнет все домыслы о своей болезни, пишет издание «Экспресс-газета».

«И вот наступило уже 30 сентября, а публичного выступления Анастасии, которого так ждали многие ее фанаты, не состоялось. В итоге публика окончательно потеряла надежду на то, что информация о неоперабельной опухоли у артистки — всего лишь слухи»,— говорится в сообщении.

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Более того, столь упорное молчание о состоянии Заворотнюк заставляет подозревать, что положение актрисы гораздо хуже, чем можно предполагать, пишет автор статьи.

Как известно, по последним данным, 48-летняя актриса находится в обычной палате и проходит химио- и лучевую терапию, поскольку врачи решили, что операцию пациентке сделать уже невозможно из-за большого размера опухоли.

Между тем пациенты той же больницы настойчиво утверждают, что Заворотнюк уже давно в коме и дышит лишь с помощью аппарата ИВЛ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова постриглась наголо, чтобы выразить протест против поведения некоторых своих коллег, которые распускают неправдивые слухи о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.

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