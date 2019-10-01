- 00:18 Больная раком Заворотнюк огорчила поклонников, — СМИ
- 30.09 23:56 Сладости с сальмонеллой: под Ровно кондитерскими изделиями отравились 12 человек, в том числе четверо детей
- 30.09 23:24 Охота началась: сторонники Трампа пообещали 50 тысяч долларов за «голову» информатора из ЦРУ
- 30.09 23:12 Правозащитники подсчитали число детей, убитых российскими военными в Сирии
- 30.09 22:40 В Петербурге публично унизили Путина: на ограде Русского музея появилась оскорбительная надпись
- 30.09 22:37 18-летняя украинка Магучих сотворила сенсацию на ЧМ по легкой атлетике
- 30.09 21:59 Раскрыто зверское убийство 13-летней девочки в оккупированном Харцызске
- 30.09 21:33 В России покупатели устроили дикую давку из-за дешевых китайских блендеров
- 30.09 21:23 День ангела Ирины: красивые поздравления и яркие открытки
- 30.09 21:05 Водитель николаевской маршрутки не заметил, что несколько метров волочил по асфальту зажатую дверями пассажирку
- 30.09 21:04 Меган Маркл купила африканские джинсы, а принц Гарри полежал под баобабом
- 30.09 20:47 Гибель Эмилиано Салы: ФИФА положила конец денежной войне «Нанта» и «Кардиффа»
Больная раком Заворотнюк огорчила поклонников, — СМИ
Известная актриса Анастасия Заворотнюк, у которой обнаружили рак мозга четвертой стадии, по-прежнему находится в больнице. Однако ни родственники артистки, ни она сама так и не обратились к публике с официальным заявлением.
Хотя еще некоторое время назад концертный директор звезды сериала «Моя прекрасная няня» Стас Христов заверял общественность, что до конца сентября Заворотнюк даст интервью, в котором опровергнет все домыслы о своей болезни, пишет издание «Экспресс-газета».
«И вот наступило уже 30 сентября, а публичного выступления Анастасии, которого так ждали многие ее фанаты, не состоялось. В итоге публика окончательно потеряла надежду на то, что информация о неоперабельной опухоли у артистки — всего лишь слухи»,— говорится в сообщении.
Читайте также_Не должна была рожать третьего: стало известно, какой важный закон нарушила Анастасия Заворотнюк
Более того, столь упорное молчание о состоянии Заворотнюк заставляет подозревать, что положение актрисы гораздо хуже, чем можно предполагать, пишет автор статьи.
Как известно, по последним данным, 48-летняя актриса находится в обычной палате и проходит химио- и лучевую терапию, поскольку врачи решили, что операцию пациентке сделать уже невозможно из-за большого размера опухоли.
Между тем пациенты той же больницы настойчиво утверждают, что Заворотнюк уже давно в коме и дышит лишь с помощью аппарата ИВЛ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова постриглась наголо, чтобы выразить протест против поведения некоторых своих коллег, которые распускают неправдивые слухи о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.