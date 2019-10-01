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Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова родила второго ребенка (фото)

12:41 1 октября 2019 228
Мария Миронова
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Российская актриса Мария Миронова в 46 лет второй раз стала мамой. О рождении ребенка она сообщила на своей странице в Instagram, поделившись трогательным снимком.

Ребенок появился на свет в клинике в Греции. Его имя и пол Мария не сообщает. Она долгое время скрывала беременность и факт замужества. Оказалось, что актриса еще год назад вышла замуж. После того, как в прессе начала распространяться неправдивая информация о муже, Миронова сама рассекретила избранника.

«Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является директором по развитию русско- японской компании, занимающейся медицинскими технологиями», — сообщила актриса.

У Марии также есть старший сын Андрей Миронов-Удалов. В июне этого года ему исполнилось 27 лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Сергей Лазарев впервые показал дочь Анну, рождение которой скрывал целый год.

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