- 13:11 «Формула Штайнмайера»: у Путина разразились новыми угрозами
- 13:09 Бойкот ПАСЕ: к протесту присоединилась еще одна страна
- 12:59 Планов громадье: что нужно знать о программе правительства на 5 лет
- 12:53 Дзидзьо хотел уйти вместо MARUV: откровенное признание партнерши певца по «Танцях з зірками»
- 12:42 Воспитателя детсада часто самого принимают за ребенка из-за детского лица
- 12:41 46-летняя Мария Миронова родила второго ребенка
- 12:38 Скандал с назначением экс-главаря боевиков «ДНР» мэром города в России получил продолжение
- 12:35 В сентябре Украина потеряла на Донбассе 13 своих защитников: имена и фото героев
- 12:09 Закрасил надгробия краской: в полиции показали фото вандала, изуродовавшего могилы воинов АТО на Черниговщине
- 12:01 Самолеты уходят на запасные аэродромы: стало известно об очередном ЧП в аэропорту Одессы
- 11:52 Где смотреть онлайн «Аталанта» – «Шахтер»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 11:45 Ученые нашли универсальное средство от насморка и боли в горле
46-летняя Мария Миронова родила второго ребенка (фото)
Российская актриса Мария Миронова в 46 лет второй раз стала мамой. О рождении ребенка она сообщила на своей странице в Instagram, поделившись трогательным снимком.
Ребенок появился на свет в клинике в Греции. Его имя и пол Мария не сообщает. Она долгое время скрывала беременность и факт замужества. Оказалось, что актриса еще год назад вышла замуж. После того, как в прессе начала распространяться неправдивая информация о муже, Миронова сама рассекретила избранника.
«Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является директором по развитию русско- японской компании, занимающейся медицинскими технологиями», — сообщила актриса.
У Марии также есть старший сын Андрей Миронов-Удалов. В июне этого года ему исполнилось 27 лет.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Сергей Лазарев впервые показал дочь Анну, рождение которой скрывал целый год.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!