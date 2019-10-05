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- 09:06 Закрыли ямы матрасами: сеть насмешило фото креативного «ремонта» дороги под Николаевом
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Закрыли ямы матрасами: сеть насмешило фото креативного «ремонта» дороги под Николаевом
В сети показали еще один вариант «экспресс-ремонта» дорожного покрытия, к которому вынуждены прибегать украинские автомобилисты. На сей раз в кадр попал участок дороги в Николаевской области, ямы на которой закрыли двумя… матрасами. Напомним, ранее в сети показали ужасное состояние дороги в соседней Херсонской области.
По информации автора фото, так выглядит дорога от села Матвеевка на дачи Сосновое.
В сети тут же решили, что в области готовились к приезду министра, поэтому на нормальный ремонт дороги времени не оставалось.
Также интернет-пользователи предположили, что матрасы вывезли на дорогу сами автомобилисты, которым надоело бить подвески в огромных ямах на дороге.
Напомним, ранее жители Раздельнянского района Одесской области организовали креативное перекрытие туннельного путепровода на трассе Кучурган — Подольск -Балта. Тем самым они выразили протест против вечно разбитой дороги, по которой ежедневно пытается ездить множество разнообразного транспорта.
Местные жители требовали «довести до ума» ремонт автотрассы, который, по их мнению, выполняется с грубыми нарушениями технологии.
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