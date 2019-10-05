Украина

Ездил в кубанке и с флагом России в авто: в Днепре поймали таксиста-сепаратиста (фото)

Служба безопасности Украины задержала в Днепропетровской области пророссийского агитатора, сторонника «русского казачества» и монархизма. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Оперативники спецслужбы установили, что человек активно поддерживал временную оккупацию АР Крым и частей Донецкой и Луганской областей. Для дестабилизации общественно политической ситуации в регионе он в социальных сетях агитировал за отделение области от Украины и „присоединение“ в РФ на условиях федерализации. Задокументировано, что злоумышленник также поддерживал контакты с членами так называемых „казачьих формирований“ террористов», — говорится в сообщении.

Сторонник страны-агрессора работал частным таксистом и открыто демонстрировал на собственном авто российскую символику и пропагандировал идеи «русского мира».

«Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли запрещенную коммунистическую символику, георгиевские ленты, средства связи и компьютерную технику», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», в ноябре 2018 года между таксистом и волонтеркой из Днепра возник конфликт. Тогда он приехал на вызов в кубанке, с флагом России в салоне. На вопросы пассажирки по поводу маскарада, любитель «русского мира» ответил, что «ждет своих» и предложил ей угадать кого именно.

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