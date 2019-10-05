Происшествия

ДТП с кортежем Зеленского под Запорожьем: стало известно, как наказали виновных

Двух водителей из кортежа президента Владимира Зеленского, которые 14 июля совершили столкновение с колонной детских автобусов в Запорожской области, предупредили о неполном служебном соответствии. Об этом стало известно из ответа Национальной полиции на запрос Українських Новин.

В полиции уточнили, что провели расследование инцидента с участием водителей Д. и Б., однако увольнять их не стали, ограничившись предупреждением.

В автобусах, попавших в ДТП, находились дети сотрудников металлургического комбината «АрселорМиттал Кривой Рог», которые ехали в лагерь к морю.

Момент аварии

Как известно, сам президент Зеленский в момент совершения ДТП возвращался в Киев на самолете.

Напомним, в полиции Запорожской области, сотрудники которой и составили два админпротокола в отношении водителей кортежа, заявляли, что виновным грозит либо штраф, либо лишение прав на срок от шести месяцев до года.

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