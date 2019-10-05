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Украина

В Карпатах выпал снег: в сети появились яркие фото

12:21 5 октября 2019 108
В Карпатах выпал снег: в сети появились яркие фото
Инф. «ФАКТОВ»

Утром 5 октября на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах снова выпал снег. Фото показали спасатели, работающие в составе Черногорского горного поисково-спасательного поста. Напомним, спасатели предупредили украинцев о грядущем серьезном похолодании.

По состоянию на 08:40 на горе фиксировалась облачная погода, пролетал снег. Температура на тот момент составляла минус 3 градуса по Цельсию.

Через час, в 09:40 5 октября на горе несколько потеплело — столбики термометров показывали уже минус 2 градуса.

Вид с горной вершины

Мороз сопровождался юго-западным ветром 2−3 метров в секунду.

Напомним, первый снег на вершине горы Поп Иван Черногорский выпал 18 сентября.

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