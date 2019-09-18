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Синоптики не обманули: в Карпатах пошел снег (фото)
Сообщения синоптиков, прогнозировавших на этой неделе снег в высокогорье Карпат, подтвердились.
Так, на страничке Черногорского поисково-спасательного отряда в социальных сетях сообщается, что на горе Поп Иван шел мелкий снег: «По состоянию на 8:00 18 сентября 2019 года на горе Поп Иван Чорногорский облачно, ветер южный, юго-западный 5−6 м/с. Температура воздуха 0 °C. Идет мелкий снег».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», снег в западных регионах страны выпал 25 августа 2019 года. Так, его могли видеть отдыхающие на базе в Лумшорах Перечинского района Закарпатской области. Там выпадал и снег, и град.
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