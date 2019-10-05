Украина

"Укрзалізниця" запустит дополнительные поезда на День защитника Украины и Покрова: куда будет проще уехать

«Укрзалізниця» назначила 10 дополнительных поездов ко Дню защитника Украины и празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Дополнительные поезда будут курсировать на самых популярных направлениях — во Львов, Днепр, Одессу и Ужгород. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что к назначенным ранее поездам Киев — Львов, Киев — Днепр, Покровск — Харьков, Одесса — Днепр, Львов — Одесса и Сумы — Винница «Укрзалізниця» добавила поезда Киев — Ковель, Киев-Ужгород, Киев — Николаев и Днепр — Львов.

Поезд № 197/198 Киев — Ковель будет курсировать из Киева и Ковеля 12 и 14 октября. Отправление из Киева в 6:17 и прибытие в Ковель в 15:11. Обратно поезд отправится в 11:27 и прибудет в Киев в 20:45.

Поезд № 235/236 Киев — Ужгород 13 октября в 20:28 отправится с Киева и прибудет в Ужгород в 11:58. В обратном направлении 14 октября поезд отправится в 18:15 и прибудет в столицу в 8:37.

Поезд № 161/162 Киев — Николаев будет курсировать 11 и 15 октября в Николаев, 10 и 14 — в Киев. Отправление из Киева в 14:35 и прибытие в Николаев в 4:35. Обратно — отправление в 21:47 и прибытие в Киев в 12:28.

Поезд № 275/276 Днепр — Львов во Львов будет курсировать 10, 12, 14 октября, в Днепр — 11, 13 и 15 октября. Из Днепра поезд будет отправляться в 15:36 и прибывать во Львов в 11:24. Из Львова отправление в 14:13 и прибытие в Днепра в 8:36.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в «Укрзалізниці» в очередной раз заявили о необходимости повышения тарифов на пассажирские перевозки.

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