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Не пропустили на перекрестке: в Харькове «скорая» попала в ДТП с переворотом (фото, видео)
В Харькове в ДТП попал автомобиль «скорой помощи», водитель спецавтомобиля получил травмы и был госпитализирован. Как сообщили в полиции, аварию спровоцировал водитель Nissan, которые при пересечении перекрестка не пропустил «скорую», спешащую на вызов с включенными проблесковыми маячками.
Авто виновника ДТП
ДТП произошло в пятницу, 4 октября, около 21:20 по улице Шевченко.
На месте инцидента
В настоящее время в полиции решается вопрос о квалификации действий нарушителя, сведения будут внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, в августе практически аналогичное ДТП произошло в Днепре. Там спецавтомобиль на большой скорости столкнулся с грузовиком. «Скорая» опрокинулась, а всех находившихся внутри пришлось госпитализировать.
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