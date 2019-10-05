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Происшествия

Не пропустили на перекрестке: в Харькове «скорая» попала в ДТП с переворотом (фото, видео)

7:52 5 октября 2019 126
На месте ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове в ДТП попал автомобиль «скорой помощи», водитель спецавтомобиля получил травмы и был госпитализирован. Как сообщили в полиции, аварию спровоцировал водитель Nissan, которые при пересечении перекрестка не пропустил «скорую», спешащую на вызов с включенными проблесковыми маячками.

Авто виновника ДТП

ДТП произошло в пятницу, 4 октября, около 21:20 по улице Шевченко.

На месте инцидента

В настоящее время в полиции решается вопрос о квалификации действий нарушителя, сведения будут внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в августе практически аналогичное ДТП произошло в Днепре. Там спецавтомобиль на большой скорости столкнулся с грузовиком. «Скорая» опрокинулась, а всех находившихся внутри пришлось госпитализировать.

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