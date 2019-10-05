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Общество и люди

Венгрия массово забирает паспорта, которые выдавала украинцам в Закарпатье

16:24 5 октября 2019 437
паспорта
Инф. «ФАКТОВ»

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, которые раздавали жителям Закарпатья. Выяснилось, что часто их получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами. Об этом в эфире OBOZ TV рассказал бывший руководитель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

Москаль отметил, что новоиспеченные «граждане» Венгрии нередко совсем не знают венгерского языка. А для получения гражданства нужно получить сертификат о том, что человек может писать, читать и свободно говорить на венгерском языке. Еще один момент — близкие родственники — бабушка или мать — должны быть гражданами Венгрии.

«Если справку можно в архиве за взятку купить, что родители жили в 1939−44 годах на территории Закарпатья, то выучить венгерский язык, поверьте мне, почти невозможно. Надо его учить с детства. Это самый тяжелый язык в Европе», — сказал бывший чиновник.

По словам экс-главы ОГА, для закарпатцев процедура получения венгерского гражданства такая же, однако тут у официального Будапешта возникли проблемы.

«Сначала Венгрия не знала, что мы коррумпируем. Сейчас идут суды один за другим. Дали возможность принимать экзамен на знание венгерского языка главам сельских, поселковых, городских советов, а также принимать от них присягу и тому подобное. Оказалось, что более половины паспортов было выдано тем, кто не является этническими венграми, не знают языка, проживают в Киеве или еще где-то», — рассказал он.

По словам Москаля, сейчас полиции дано указание — если человека останавливают, он показывает венгерский паспорт, но не говорит и не понимает венгерского языка, паспорт забирается.

Бывший руководитель Закарпатья уточнил, что в настоящее время ситуация с венгерским гражданством немного изменилась.

«Сейчас они если одному дают, то человек 10−20 лишают. Судебные процессы идут над теми главами сельских, поселковых, городских советов, кто нарушал венгерское законодательство относительно принятия в гражданство», — добавил он.

Напомним, осенью 2018 года большой резонанс вызвало появившееся в интернете видео, на котором сотрудники венгерского консульства в Берегово выдавали паспорта своей страны украинским гражданам. При этом они советовали не сообщать об этом властям Украины. Скандал вышел на государственный уровень и натянутые отношения между Киевом и Будапештом продолжались довольно долго.

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