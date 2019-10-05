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У Зеленского заговорили о восстановлении железнодорожного сообщения с ОРДЛО
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что через линию разграничения на Донбассе может быть возобновлено железнодорожное сообщение.
«Возможно, появится железнодорожное сообщение, чтобы люди могли комфортно переезжать с одной стороны линии разграничения на другую», — сказал Пристайко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
По его словам, через месяц-полтора у Станицы Луганской через восстановленный мост должны пустить авто. А позже могут появиться другие мосты и новые переходные пункты.
Отметим, что сейчас часть железнодорожных дорог на Донбассе контролируется боевиками и российскими оккупантами.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Станице Луганской украинские строители и спасатели приступили к возведению временного пешеходного обходного моста через Северский Донец, который должен будет работать во время ремонта основного моста. На строительстве уже установили металлическую конструкцию первой южной опоры.
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