Появились фото строительства временного моста в Станице Луганской

Украина

В Станице Луганской украинские строители и спасатели приступили к возведению временного пешеходного обходного моста через Северский Донец, который должен будет работать во время ремонта основного моста.

На строительстве уже установили металлическую конструкцию первой южной опоры, сообщили в мониторинговой миссии ОБСЕ.

21 сентября ход работ на объекте проинспектировал первый заместитель главы Луганской областной администрации Юрий Погуляйко.

Работы у излома моста выполняют работники компании «Уктрансміст», инженерная и пиротехническая группа ГСЧС. Последняя обеспечивает очистку территории от взрывоопасных предметов.

Напомним, после отвода Украиной сил от линии разграничения в Станице Луганской, что было сделано для обеспечения восстановления моста, боевики демонстративно вывесили свои флаги на мосту через Северский Донец. Более того, на украинском берегу реки появились люди в российской военной форме, которые неприкрыто угрожают журналистам.

Перед этим украинские военные констатировали, что боевики не выполняют договоренности по отводу сил и средств в районе Станицы Луганской, осуществляя активное строительство новых укреплений в лесопосадке в районе разрушенного моста.



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