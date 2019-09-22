- 20:59 Землю накроют мощные магнитные бури: названы опасные даты
- 20:45 «Челси» – «Ливерпуль» — 1:2: видео голов матча чемпионата Англии
- 20:44 Письма из-за решетки: Сенцов принял участие в акции в поддержку узников Кремля
- 19:59 Стало известно, сколько боевиков «ДНР» и «ЛНР» сдались СБУ за время войны на Донбасс
- 19:27 У Трампа отреагировали на требование обнародовать стенограмму разговора с Зеленским
- 18:58 Смертельное ДТП под Одессой: названы имена жертв и потерпевших
- 18:55 «Динамо» в Полтаве уничтожило «Ворсклу» и потеряло Бурду: видеообзоры матчей УПЛ
- 18:35 День осеннего равноденствия: что надо сделать и от чего отказаться
- 18:34 Иванка Трамп блистала в Риме, одолжив у своей матери платье 28-летней летней давности
- 18:31 Появились фото строительства временного моста в Станице Луганской
- 17:54 Гол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Манчестер Юнайтед»
- 17:42 В Киеве полицейские спровоцировали тройное ДТП: опубликовано видео
Появились фото строительства временного моста в Станице Луганской
В Станице Луганской украинские строители и спасатели приступили к возведению временного пешеходного обходного моста через Северский Донец, который должен будет работать во время ремонта основного моста.
На строительстве уже установили металлическую конструкцию первой южной опоры, сообщили в мониторинговой миссии ОБСЕ.
21 сентября ход работ на объекте проинспектировал первый заместитель главы Луганской областной администрации Юрий Погуляйко.
Работы у излома моста выполняют работники компании «Уктрансміст», инженерная и пиротехническая группа ГСЧС. Последняя обеспечивает очистку территории от взрывоопасных предметов.
Напомним, после отвода Украиной сил от линии разграничения в Станице Луганской, что было сделано для обеспечения восстановления моста, боевики демонстративно вывесили свои флаги на мосту через Северский Донец. Более того, на украинском берегу реки появились люди в российской военной форме, которые неприкрыто угрожают журналистам.
Перед этим украинские военные констатировали, что боевики не выполняют договоренности по отводу сил и средств в районе Станицы Луганской, осуществляя активное строительство новых укреплений в лесопосадке в районе разрушенного моста.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..