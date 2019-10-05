Происшествия

Убил женщину, ранил ее мужа и дочь: на Волыни отправили под арест 14-летнего мальчика

Ковельский городской суд Волынской области отправил за решетку местного подростка, который устроил резню в доме своих соседей и убил женщину.

Как сообщает «ВолиньPost», 14-летний парень будет содержаться под стражей 60 суток.

Напомним, вечером 3 октября 14-летний житель Ковеля нанес смертельное ранение ножом 41-летней соседке и ранил еще двух людей — ее 44-летнего мужа и 16-летнюю дочь. Пострадавшие госпитализированы. Муж убитой находится в реанимации с резаными ранами. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Как сообщили в полиции, о мотивах своего поступка подросток не говорит.

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