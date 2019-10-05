24.75 / 25.23 27.02 / 27.66
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Убил женщину, ранил ее мужа и дочь: на Волыни отправили под арест 14-летнего мальчика

17:49 5 октября 2019 453
решетка
Инф. «ФАКТОВ»

Ковельский городской суд Волынской области отправил за решетку местного подростка, который устроил резню в доме своих соседей и убил женщину.

Как сообщает «ВолиньPost», 14-летний парень будет содержаться под стражей 60 суток.

Напомним, вечером 3 октября 14-летний житель Ковеля нанес смертельное ранение ножом 41-летней соседке и ранил еще двух людей — ее 44-летнего мужа и 16-летнюю дочь. Пострадавшие госпитализированы. Муж убитой находится в реанимации с резаными ранами. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Как сообщили в полиции, о мотивах своего поступка подросток не говорит.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер