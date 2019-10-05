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Убил женщину, ранил ее мужа и дочь: на Волыни отправили под арест 14-летнего мальчика
Ковельский городской суд Волынской области отправил за решетку местного подростка, который устроил резню в доме своих соседей и убил женщину.
Как сообщает «ВолиньPost», 14-летний парень будет содержаться под стражей 60 суток.
Напомним, вечером 3 октября 14-летний житель Ковеля нанес смертельное ранение ножом 41-летней соседке и ранил еще двух людей — ее 44-летнего мужа и 16-летнюю дочь. Пострадавшие госпитализированы. Муж убитой находится в реанимации с резаными ранами. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.
Как сообщили в полиции, о мотивах своего поступка подросток не говорит.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!