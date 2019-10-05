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Граница на замке: в Украине создан специальный отряд морской охраны
Госпогранслужба разворачивает в Измаиле (Одесская область) отряд морской охраны.
Корабельно-катерный состав Измаильского отряда морской охраны будет состоять из боевых единиц различных катеров и обеспечивать охрану государственной границы на Дунае и в части Черного моря.
В частности, морские пограничники вместе с военными моряками будут контролировать режим закрытого для плавания района около Тендеровской косы, охранять стоянки судов дальнего направления в портах Одессы, Южного, Николаева.
Командиром отряда назначен капитан 1-го ранга Олег Шикша, который в 2015—2017 годах руководил штабом Мариупольского отряда морской охраны в зоне проведения антитеррористической операции.
В Госпогранслужбе сообщили, что Измаильский отряд морской охраны начнет полноценно функционировать уже в ближайшее время.
При комплектовании экипажей кораблей и катеров предпочтение отдается морским пограничникам, которые имеют опыт патрулирования речного участка, знают особенности навигации на Дунае и в отдельных районах Черного моря.
Напомним, в 2000 году Измаильская отдельная бригада пограничных сторожевых кораблей была расформирована, ее корабли и катера вошли в состав Одесского отряда морской охраны. Затем был создан Измаильский отряд морской охраны, который существовал до 2011 года. В 2019 году Кабинет министров вновь создал Измаильский отряд морской охраны Госпогранслужбы.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что пограничники, которые несут службу на Дунае в Одесской области, участвовали в необычном эксперименте.
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