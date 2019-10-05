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Ребенка нашли запертым в камере хранения: детали и видео с места происшествия
В городе Горячий Ключ (Краснодарский край России) в камере хранения торгового центра обнаружили маленького мальчика. Об этом сообщает российский телеканал 360.
Работники ТЦ попытались открыть дверцу, но не смогли подобрать ключи.
Замок выломал один из посетителей торгового центра.
Судя по разговорам продавщиц в ролике, это сын одной из их коллег. Он якобы находился в детской комнате под присмотром аниматора.
На вид ребенку около 10 лет. Сколько он просидел взаперти, неизвестно. Также непонятно, как ребенок попал в тесную ячейку.
В управлении МВД по Краснодарскому краю сказали, что мальчик сам залез в камеру хранения. Правоохранительные органы проводят проверку.
Ранее «ФАКТЫ» писали о трагедии во Львовской области, где в машине задохнулся четырехлетний мальчик, которого родители оставили в автомобиле без присмотра. А также о несчастном случае в селе Максимовка Полтавской области, где маленькая девочка запуталась в веревках станка для разделки кроликов и задохнулась.
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Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...