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Ребенка нашли запертым в камере хранения: детали и видео с места происшествия

В городе Горячий Ключ (Краснодарский край России) в камере хранения торгового центра обнаружили маленького мальчика. Об этом сообщает российский телеканал 360.

Работники ТЦ попытались открыть дверцу, но не смогли подобрать ключи.

Замок выломал один из посетителей торгового центра.

Судя по разговорам продавщиц в ролике, это сын одной из их коллег. Он якобы находился в детской комнате под присмотром аниматора.

На вид ребенку около 10 лет. Сколько он просидел взаперти, неизвестно. Также непонятно, как ребенок попал в тесную ячейку.

В управлении МВД по Краснодарскому краю сказали, что мальчик сам залез в камеру хранения. Правоохранительные органы проводят проверку.

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