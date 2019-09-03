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Запуталась в веревке: на Полтавщие произошла трагедия с 7-летней девочкой
В селе Максимовка (Карловский район Полтавской области) маленькая девочка запуталась в веревке и задохнулась. Ранее на базе отдыха в Одесской области от удара током погиб 6-летний мальчик.
Как сообщает «Коло.Ньюз», трагедия произошла в частном доме. «Девочка запуталась в веревках станка для разделки кроликов. Вероятно, споткнулась и веревка затянулась. Родители быстро вызвали медиков, проводились реанимационные мероприятия, но ребенка спасти не удалось», — цитирует издание спикера областной полиции Юрия Сулаева.
Трагедию предварительно квалифицируют как несчастный случай. Тело 7-летней девочки отправили на экспертизу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в курортной Кирилловке на Азовском море в бассейне возле аттракциона — высотной горки — утонул трехлетний малыш. Трагедия произошла в тот момент, когда находившаяся рядом с ним бабушка отвлеклась.
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