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Происшествия

Запуталась в веревке: на Полтавщие произошла трагедия с 7-летней девочкой

13:00 3 сентября 2019 86
Веревка в руках
Инф. «ФАКТОВ»

В селе Максимовка (Карловский район Полтавской области) маленькая девочка запуталась в веревке и задохнулась. Ранее на базе отдыха в Одесской области от удара током погиб 6-летний мальчик.

Как сообщает «Коло.Ньюз», трагедия произошла в частном доме. «Девочка запуталась в веревках станка для разделки кроликов. Вероятно, споткнулась и веревка затянулась. Родители быстро вызвали медиков, проводились реанимационные мероприятия, но ребенка спасти не удалось», — цитирует издание спикера областной полиции Юрия Сулаева.

Трагедию предварительно квалифицируют как несчастный случай. Тело 7-летней девочки отправили на экспертизу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в курортной Кирилловке на Азовском море в бассейне возле аттракциона — высотной горки — утонул трехлетний малыш. Трагедия произошла в тот момент, когда находившаяся рядом с ним бабушка отвлеклась.

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