Работает без выходных: дочь больной Заворотнюк активно снимается в рекламе (фото)

Шоу-бизнес

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк-Стрюкова, которая недавно снова появилась в сети, активно снимается в рекламе своей одежды.

Девушка за сутки опубликовала несколько фото в своем профиле со ссылкой на линию одежды и аксессуаров D8 Moscow, основательницей которой является.

Отметим, что презентовала свою линию одежды Заворотнюк-Стрюкова не так давно. Именно презентация, на которой не появилась мать Анны, и дала повод для публикаций в СМИ о болезни актрисы.

Сейчас же Анна решила напомнить о том, что продает одежду. Она активно публикует фото, отвечает на комментарии, в которых хвалят ее внешность и вкус, и игнорирует тех подписчиков, которые спрашивают о маме, а особенно настойчивых отправляет в бан.

Напомним, что, по слухам, у Заворотнюк последняя стадия рака. Кстати, актрису пообещали исцелить за месяц.

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