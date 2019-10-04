24.55 / 25.00 26.83 / 27.44
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Рак Заворотнюк можно победить за месяц: актрисе сделали удивительное предложение

10:54 4 октября 2019 371
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Рак мозга, с которым, по слухам, борется российская актриса Ананстасия Заворотнюк, можно победить за месяц.

Об этом заявил житель Красноярска — целитель Александр Халбашкин. Как сообщает Sib. fm, целитель предложил привезти больную к нему.

«Мы с женой и собачками живем в Красноярском крае. Снимет здесь квартиру или будет жить в гостинице», — цитирует издание Халбашкина.

Целитель отмечает, что с людьми с таким диагнозом уже работал. По его словам, все прошло успешно, опухоли исчезли.

Халбашкин также утверждает, что предлагал свою помощь Юлии Началовой, которая умерла весной этого года, но ее менеджер на контакт не пошел.

В сети упоминается, что Александр Халбашкин — опытный целитель-парапсихолг-экзорцист, стаж 30 лет. До того, как заняться врачеванием, по его словам, был летчиком.

Целитель

Напомним, что, по слухам, у Заворотнюк четвертая стадия рака мозга. Врачи якобы отказались ее оперировать, актриса получает паллиативную помощь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер