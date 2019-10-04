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Рак Заворотнюк можно победить за месяц: актрисе сделали удивительное предложение
Рак мозга, с которым, по слухам, борется российская актриса Ананстасия Заворотнюк, можно победить за месяц.
Об этом заявил житель Красноярска — целитель Александр Халбашкин. Как сообщает Sib. fm, целитель предложил привезти больную к нему.
«Мы с женой и собачками живем в Красноярском крае. Снимет здесь квартиру или будет жить в гостинице», — цитирует издание Халбашкина.
Целитель отмечает, что с людьми с таким диагнозом уже работал. По его словам, все прошло успешно, опухоли исчезли.
Халбашкин также утверждает, что предлагал свою помощь Юлии Началовой, которая умерла весной этого года, но ее менеджер на контакт не пошел.
В сети упоминается, что Александр Халбашкин — опытный целитель-парапсихолг-экзорцист, стаж 30 лет. До того, как заняться врачеванием, по его словам, был летчиком.
Напомним, что, по слухам, у Заворотнюк четвертая стадия рака мозга. Врачи якобы отказались ее оперировать, актриса получает паллиативную помощь.
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