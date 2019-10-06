- 12:37 В Киеве уничтожили мурал американского художника, созданный в рамках знаменитого проекта
- 12:27 Порошенко и Билецкий схлестнулись за кулисами программы Шустера
- 12:22 Украинский школьник выбросился из окна в Китае из-за издевательств со стороны учителя: подробности трагедии
- 12:14 Заворотнюк вернется на сцену: директор актрисы сделал важное заявление
- 12:07 Собачье успокоительное: пес гладит лапой по голове котенка, который принимает ванну
- 12:06 Американский военный шокировал жену и детей, придя на матч НХЛ после 11 месяцев в Ираке: трогательное видео
- 11:55 В Закарпатье разоблачили сеть подпольных цехов по производству бытовой химии
- 11:54 Зеленский до сих пор вычитывает тексты "Квартала 95": неожиданное признание Елены Кравец
- 11:50 Всеукраинское вече на Майдане: онлайн-трансляция масштабных протестов в центре Киева
- 11:39 Где смотреть онлайн ЧМ по легкой атлетике: прямые трансляции финалов с участием украинцев
- 11:36 Лобода приехала в Украину делать фигуру стройной: как это было
- 11:28 Вместо косули застрелил товарища: в Закарпатье произошла трагедия на охоте
Лобода приехала в Украину делать фигуру стройной: как это было (видео)
Украинская певица Светлана Лобода, которая ранее показала соски на фото, приехала в Киев из России, чтобы привести в порядок тело перед выступлениями.
Об этом она рассказала в своем Instagram.
«Мы находимся в Киеве. В студии. И вот эта красивая девушка на протяжении нескольких лет делает мою фигуру стройной», — рассказала Светлана и показала, как именно это происходит.
Она также отметила, что так готовится к выступлению в Москве.
Кстати, на сайте студии указано, что стоит один час с тренером 700 грн.
Отметим, что Лобода часто приезжает в Киев. Ранее в интервью она отмечала, что купила дома в трех странах — Украине, России и еще одной, называть которую не хочет. В Киеве она также пишет альбом и гуляет на вечеринках.
Напомним, что ранее в Киев вернулась еще одна поющая в России артистка — Ани Лорак.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.