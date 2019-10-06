Шоу-бизнес

Лобода приехала в Украину делать фигуру стройной: как это было (видео)

Украинская певица Светлана Лобода, которая ранее показала соски на фото, приехала в Киев из России, чтобы привести в порядок тело перед выступлениями.

Об этом она рассказала в своем Instagram.

«Мы находимся в Киеве. В студии. И вот эта красивая девушка на протяжении нескольких лет делает мою фигуру стройной», — рассказала Светлана и показала, как именно это происходит.

Она также отметила, что так готовится к выступлению в Москве.

Кстати, на сайте студии указано, что стоит один час с тренером 700 грн.

Отметим, что Лобода часто приезжает в Киев. Ранее в интервью она отмечала, что купила дома в трех странах — Украине, России и еще одной, называть которую не хочет. В Киеве она также пишет альбом и гуляет на вечеринках.

Напомним, что ранее в Киев вернулась еще одна поющая в России артистка — Ани Лорак.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter