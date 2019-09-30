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Светлана Лобода погуляла на вечеринке в Киеве (фото)
Опальная украинская певица Светлана Лобода, которая не смогла ответить на вопрос Ксении Собчак, где ее родина, прилетела в Киев. Звезда засветилась на нескольких мероприятиях в столице. Она погуляла на вечеринке близкого друга и кума, телеведущего Анатолия Анатолича.
Фото и видео с бурной вечеринки Лобода опубликовала на своей странице в Instagram.
«Киев… Днем — альбом, вечером — танцы» , — написала певица, сообщив, что пишет здесь новый альбом.
Фото с Лободой появилось и на странице виновника торжества Анатолия Анатолича.
Также Лобода отметилась на мероприятии дорогого столичного отеля.
Напомним, Светлана Лобода дала откровенное интервью российской ведущей Ксении Собчак. В нем певица рассказала о любви к Тиллю Линдеманну, но прямо не ответила на вопрос об их отношениях.
Также Лобода призналась, что не чувствовала травли в Украине из-за гастролей в России и выразила надежду, что Зеленский изменит ситуацию с артистами, в том числе и с гастролирующими в России.
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