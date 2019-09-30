Светлана Лобода погуляла на вечеринке в Киеве (фото)

Шоу-бизнес

Опальная украинская певица Светлана Лобода, которая не смогла ответить на вопрос Ксении Собчак, где ее родина, прилетела в Киев. Звезда засветилась на нескольких мероприятиях в столице. Она погуляла на вечеринке близкого друга и кума, телеведущего Анатолия Анатолича.

Фото и видео с бурной вечеринки Лобода опубликовала на своей странице в Instagram.

«Киев… Днем — альбом, вечером — танцы» , — написала певица, сообщив, что пишет здесь новый альбом.

Фото с Лободой появилось и на странице виновника торжества Анатолия Анатолича.

Также Лобода отметилась на мероприятии дорогого столичного отеля.

Напомним, Светлана Лобода дала откровенное интервью российской ведущей Ксении Собчак. В нем певица рассказала о любви к Тиллю Линдеманну, но прямо не ответила на вопрос об их отношениях.

Также Лобода призналась, что не чувствовала травли в Украине из-за гастролей в России и выразила надежду, что Зеленский изменит ситуацию с артистами, в том числе и с гастролирующими в России.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter