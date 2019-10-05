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По вечерам я мерзну без тебя: Лобода взбудоражила сеть горячим фото
Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно рассказала о своих чувствах к солисту Rammstein Тиллю Линдеманну, опубликовала в соцсетях пикантное фото.
На фото Светлана в тоненьком топе без белья, ткань подчеркивает соски.
«Закончила спорт, иду спать. ты спишь? По вечерам я мерзну без тебя», — подписала снимок певица.
«После таких фото заснёшь», — написал в комментариях пиарщик Николай Степанов. «Развлекаюсь», — отписала ему певица. Кстати, по слухам, именно Стпанов является отцом маленькой Тильды и возлюбленным Лободы, а история с Тиллем Линдеманном — прикрытие.
«Сразу видно, что штангу поднимала», — отметил телеведущий Андрей Бедняков. «Губами», — пошутили в сети.
«Я ещё нет, на свадьбе работаю», — признался Николай Басков. «Я тоже бы… не спится», — ответила ему певица.
Напомним, ранее Лобода заявила, что не видит разницы между Украиной и Россией.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..