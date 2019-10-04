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Ани Лорак вернулась в Украину, получила подарки и страшные пожелания (фото)
Украинская певица Ани Лорак, которая работает и живет в России, похвасталась снимками, сделанными в Киеве.
«Любимый Киев. Прекрасный Подол», — подписала она фото.
В сториз Ани Лорак похвасталась кучей подарков, которые ей преподнесли украинские поклонники. Певица даже поблагодарила их на родном языке.
О том, сколько планирует пробыть в Киеве и будет ли выступать, Ани Лорак пока не сообщала.
Отметим, что в комментариях к фото не все радуются приезду певицы в Украину.
«Очень хочется, чтобы эта сепарша умерла», «Пусть едет туда, откуда приехала», — пишут комментаторы.
Некоторые отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский сделает все, чтобы концерт Ани Лорак не сорвали. Другие в это не верят и вспоминают о Таисии Повалий, которой так и не удалось выступить в Украине.
Напомним, Ани Лорак недавно призналась, что счастлива рядом с любимым мужчиной.
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