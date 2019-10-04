Шоу-бизнес

Ани Лорак вернулась в Украину, получила подарки и страшные пожелания (фото)

Украинская певица Ани Лорак, которая работает и живет в России, похвасталась снимками, сделанными в Киеве.

«Любимый Киев. Прекрасный Подол», — подписала она фото.

В сториз Ани Лорак похвасталась кучей подарков, которые ей преподнесли украинские поклонники. Певица даже поблагодарила их на родном языке.

О том, сколько планирует пробыть в Киеве и будет ли выступать, Ани Лорак пока не сообщала.

Отметим, что в комментариях к фото не все радуются приезду певицы в Украину.

«Очень хочется, чтобы эта сепарша умерла», «Пусть едет туда, откуда приехала», — пишут комментаторы.

Некоторые отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский сделает все, чтобы концерт Ани Лорак не сорвали. Другие в это не верят и вспоминают о Таисии Повалий, которой так и не удалось выступить в Украине.

Напомним, Ани Лорак недавно призналась, что счастлива рядом с любимым мужчиной.

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