Шоу-бизнес

Заворотнюк вернется на сцену: директор актрисы сделал важное заявление

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая, по слухам, борется с онкологическим заболеванием, выйдет на сцену.

Об этом заявил её концертный директор Станислав Христов, пишет News.ru.

По его словам, актриса вернется к концертной деятельности сразу после выписки из больницы.

Христов подчеркнул, что у актрисы есть все шансы на выздоровление и возвращение на сцену.

Но он повторил, что в ближайшее время выступление Заворотнюк в эфире одного из телеканалов не состоится.

Напомним, что, по информации СМИ, у Заворотнюк четвертая стадия злокачественной опухоли мозга. Она якобы принимает паллиативную помощь в московской частной больнице.

Родные актрисы комментариев не дают. Ее дочь активно занимается рекламой своей линии одежды, а муж собирается вернуться к работе.

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