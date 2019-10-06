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Заворотнюк вернется на сцену: директор актрисы сделал важное заявление
Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая, по слухам, борется с онкологическим заболеванием, выйдет на сцену.
Об этом заявил её концертный директор Станислав Христов, пишет News.ru.
По его словам, актриса вернется к концертной деятельности сразу после выписки из больницы.
Христов подчеркнул, что у актрисы есть все шансы на выздоровление и возвращение на сцену.
Но он повторил, что в ближайшее время выступление Заворотнюк в эфире одного из телеканалов не состоится.
Напомним, что, по информации СМИ, у Заворотнюк четвертая стадия злокачественной опухоли мозга. Она якобы принимает паллиативную помощь в московской частной больнице.
Родные актрисы комментариев не дают. Ее дочь активно занимается рекламой своей линии одежды, а муж собирается вернуться к работе.
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