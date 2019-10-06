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Златан Ибрагимович подарил себе на день рождения роскошный автомобиль (фото, видео)
Знаменитый нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, которому 3 октября исполнилось 38 лет, побаловал себя по случаю дня рождения покупкой дорогого автомобиля.
Лучший бомбардир в истории сборной Швеции стал владельцем Ferrari Monza SP 2 стоимостью около 1,5 млн евро (может себе позволить при зарплате 6,6 млн евро в год). Ибрагимович опубликовал фото своего «железного коня» в Instagram, сопроводив снимок комментарием: «С днем рождения, Златан».
Как сообщает The Sun, Златан — один из 499 человек, владеющих таким автомобилем. Машина была выпущена в прошлом году и разгоняется до скорости 60 миль в час (96,56 км/ч) за 2,9 секунды. При этом Ferrari Monza SP 2 развивает максимальную скорость в 186 миль в час (299,34 км/ч).
Кстати, Ибрагимович поражает своей результативностью не только в официальных матчах (29 мячей и 7 голевых передач в 28 поединках сезона в МЛС). Вы только посмотрите, какой чудо-гол форвард забил на одной из недавних тренировок «Лос-Анджелес Гэлакси». Шедевр!
25 сентября 2019 г.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Златан Ибрагимович бросил вызов знаменитому бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову.
Фото Getty Images
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