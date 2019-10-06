Украина

Жители Золотого готовы ложиться под украинские танки, чтобы не дать отвести войска (видео)

Жители Золотого Луганской области категорически выступили против отвода украинских войск. Видео с акции протеста в городе опубликовали в Facebook-сообществе Myrotvorets News.

«Мы будем ложиться под украинские танки, чтобы не дать отвести войска», — говорят жители.

По их словам, 529 дворов готовы повесить на каждый дом флаг Украины с требованием не отводить украинские войска.

Тем временем, в Национальной полиции Украины сообщили, что несмотря на анонсированное разведения военных сил на участке вблизи Золотого, полицейские продолжат нести службу в городе Золотое-4 и селе Екатериновка.

«Уже сегодня мы увеличиваем количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и обеспечивать публичную безопасность в населенных пунктах на линии соприкосновения», — сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян.

Он призвал местных жителей не боятся разведения войск в районе Золотого.

«Мы уже имеем пример успешной работы правоохранителей после разведения войск в стратегическом пгт. Станица Луганская. Там местные жители тоже имели опасения относительно своей судьбы после перемещения военных на новые рубежи. На передовой линии тогда оказались бойцы батальона полиции „Луганск 1“, нацгвардейцы и пограничники. И они в полном объеме выполняют возложенные на них задачи по обеспечению правопорядка и безопасности украинских граждан», — отметил Троян.

Как писали «ФАКТЫ», ранее лидер Национального Корпуса, первый командир полка «Азов» вместе с ветеранами российско-украинской войны прибыли в Золотое и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода войск.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter