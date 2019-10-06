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Жители Золотого готовы ложиться под украинские танки, чтобы не дать отвести войска (видео)
Жители Золотого Луганской области категорически выступили против отвода украинских войск. Видео с акции протеста в городе опубликовали в Facebook-сообществе Myrotvorets News.
«Мы будем ложиться под украинские танки, чтобы не дать отвести войска», — говорят жители.
По их словам, 529 дворов готовы повесить на каждый дом флаг Украины с требованием не отводить украинские войска.
Тем временем, в Национальной полиции Украины сообщили, что несмотря на анонсированное разведения военных сил на участке вблизи Золотого, полицейские продолжат нести службу в городе Золотое-4 и селе Екатериновка.
«Уже сегодня мы увеличиваем количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и обеспечивать публичную безопасность в населенных пунктах на линии соприкосновения», — сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян.
Он призвал местных жителей не боятся разведения войск в районе Золотого.
«Мы уже имеем пример успешной работы правоохранителей после разведения войск в стратегическом пгт. Станица Луганская. Там местные жители тоже имели опасения относительно своей судьбы после перемещения военных на новые рубежи. На передовой линии тогда оказались бойцы батальона полиции „Луганск 1“, нацгвардейцы и пограничники. И они в полном объеме выполняют возложенные на них задачи по обеспечению правопорядка и безопасности украинских граждан», — отметил Троян.
Как писали «ФАКТЫ», ранее лидер Национального Корпуса, первый командир полка «Азов» вместе с ветеранами российско-украинской войны прибыли в Золотое и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода войск.
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