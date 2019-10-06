«Барселона» – «Севилья»: онлайн видео голов матча чемпионата Испании

Спорт

В воскресенье, 6 октября, в испанской примере пройдет матч между каталонской «Барселоной» и «Севильей» (начало — в 22:00).

Каталонцы не лучшим образом начали сезон в чемпионате Испании. После семи матчей «сине-гранатовые» набрали всего 13 очков и занимают четвертое место, отставая от лидирующего «Реала» на четыре очка (правда, у «сливочных» на один сыгранный матч больше). Ко всем бедам «Барселоны» добавляется еще и периодическое отсутствие Лионеля Месси, который из-за проблем со здоровьем провел лишь четыре матча во всех турнирах в нынешнем сезоне — по два в чемпионате и Лиге чемпионов.

Что касается «Севильи», то андалусийцы расположились на шестой строчке, имея столько же очков, сколько и каталонцы. Особой результативностью «Севилья» не отличается, забив в семи матчах всего 10 мячей, а лучшими бомбардирами команды являются Хордан, Окампос, Нолито и Васкес, каждый из которых забил по два мяча.

Отметим, что в прошлом сезоне соперники встречались между собой пять раз. «Сине-гранатовые» одержали победы в Суперкубке Испании (2:1) и в обоих матчах чемпионата (4:2 в Барселоне и 4:2 в Севилье), а в Кубке страны обменялись домашними победами (на 0:2 в Севилье каталонцы ответили домашними 6:1 — и прошли дальше).

На территории Украины в прямой трансляции матч «Барселона» — «Севилья» можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports 1», начиная с 22:00 по киевскому времени.

За голами в поединке испанской примеры можно будет следить онлайн в этой новости.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» добыла волевую победу над «Интером» в Лиге чемпионов.

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