Неожиданный финал седьмого эфира "Танців з зірками"

Шоу-бизнес

Седьмой эфир популярного шоу «Танці з зірками» («1+1») стал экватором проекта. На этот раз пары поменялись своими партнерами, представ на паркете в самых необычных дуэтах. Напомним, минувший эфир покинула пара Дзидзьо и Яны Цыбульской. Впервые на шоу появилась женская пара — Ксения Мишина и Лиза Дружинина. Мужской парой эфира стал дуэт Владимира Остапчука и Дмитрия Жука.

- Это был самый неожиданный эфир сезона, — признался «ФАКТАМ» Влад Яма. — Знаю, что зрители всегда с нетерпением ждут обмена партнерами. Многие из участников меня приятно удивили, доказав, что их мастерство на паркете только растет.

По результатам оценок судей на первом месте оказалась пара Анны Ризатдиновой и Дмитрия Жука (30 баллов), на последнем — Михаила Кукуюка и Илоны Гвоздевой (14 баллов).

По результатам предварительного голосования, в зоне риска оказались пары Елены Кравец и Макса Леонова, Михаила Кукуюка и Лизы Дружининой. Меньше всего голосов зрители отдали за Елену Кравец. Известно, что в этом эфире ни одна из пар не покинула шоу, а зрители могут голосовать за своих фаворитов всю неделю. Окончательные результаты станут известны в финале восьмого эфира.

Неожиданно в финале к микрофону подошли Алексей Яровенко и Алена Шоптенко.

- Я хотел уйти с проекта, — признался актер. - Но сразу после танца, в гримерке я понял, что мне нравится выходить на паркет. Для меня это персональный вызов. К тому же, я не хочу подвести Алену Шоптенко. Мы продолжаем дальше!

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