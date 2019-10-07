Шоу-бизнес

В воскресенье, 6 октября, состоялся седьмой прямой эфир «Танців з зірками» («1+1»). Участники проекта подошли к экватору шоу. Традиционно в это время на один вечер пары обмениваются партнерами. Определили новые пары по принципу «игры в бутылочку», в которую звезды сыграли в начале недели на одной из вечеринок.

— Это будет самый неожиданный эфир сезона, — пообещала ведущая проекта Тина Кароль.

Открыла вечер Елена Кравец, которой достался партнер Виктории Булитко — Дмитрий Дикусар.

— Мне очень нравится Дима, — призналась Елена.

Актриса «95 квартала» воплотила на паркете легендарный образ Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе», и станцевала страстный вальс с Дмитрием Дикусаром под хит James Brown «It's a man’s world».

— Обожаю эксперименты, — сказала судья шоу Екатерина Кухар. — Прекрасный вальс! Яркая замена — Дмитрий Дикусар явно ваш типаж.

— Танец технически не плохой, — прокомментировал Влад Яма. — Но никакой романтики между вами я не увидел.

— Вы светились, что-то в вас изменилось, — признал Франциско Гомес. — Наконец вы стали танцовщицей, достойной нашего конкурса.

Встречала пары на балконе певица Оля Полякова, которая, как известно, поддерживает на паркете Михаила Кукуюка. Певица предстала в образе Тины Кароль.

— Только такая горячая девушка, как Тина Кароль, может зимой носить ночнушку, — сказала Полякова, одевшая черное платье в стиле Кароль.

Пара получила от судей 24 балла.

Звезда «Дизель-шоу» Виктория Булитко вышла на паркет в паре с Максом Леоновым.

— У нас будет флирт, — пообещала актриса.

Фьюжн пары начался со страстного поцелуя Булитко и ее партнера. Виктория предстала в образе раскрепощенной Саманты из сериала «Секс в большом городе».

— Виктория, вы хорошо справились с конкурсом, — сказал Франциско. — Я за вас!

— Секс и танец удались, — признала Катерина. — Но Елена была сегодня более убедительной юмористкой.

— Вика, ты переигрываешь своей мимикой, — заметил Влад Яма.

Пара получила от судей 21 балл.

Впервые за время «Танців з зірками» на паркет вышла женская пара — Ксения Мишина и Лиза Дружинина.

— Все мои успехи даются очень непросто, — призналась Ксения. — В нашей с Женей Котом парой не всегда все гладко и круто. Бывают ссоры и недопонимание.

— Я не уверена, что Лиза сможет справиться с Ксенией, — сказал в свою очередь Кот.

Аргентинское танго женской пары вызвало восторг зрителей.

— Ксения, молодец, — сказал Влад. — Очень профессионально. Вы даже выглядели более профессионально, чем Лиза.

— А я не соглашусь, — возразил Гомес. — Вы бились как две рыбки. Лиза прекрасно справилась!

— Впервые на паркете женское танго, — заметила Екатерина. — У вас, Ксения, много «скелетов» в шкафу. Даже в какой-то момент мне захотелось к вам присоединиться, потому что фавориткам не хватило настоящей королевы!

Пара получила от судей 27 баллов.

Украинская Моника Беллуччи (как телезрители называют Людмилу Барбир) станцевала страстное и сексуальное ча-ча-ча с партнером Ксении Мишиной — Женей Котом.

— Свое место в финале Ризатдиновой я не отдам, — уверена в своих силах Люда.

Новая пара под хит MONATIK «Каждый раз» показала на паркете настоящий фейерверк чувств, изобразив влюбленных, которые готовят на кухне завтрак.

— Я не видел ча-ча-ча, — сказал Франциско. — Но такая драма, огонь, так разгорячились!

— Идея классная, — признал Влад Яма. — Вы настолько смотритесь хорошо вместе, будто это не первый ваш раз.

— Очень аппетитный номер, — не скрывала восторга Кухар. — Если бы каждая готовка проходила так игриво, все девушки наверняка захотели бы стать домохозяйками. Наконец, вернулась та сексуальная Людмила, которая была на первом эфире. Я хочу передарить вам книгу Maruv — она вам пригодится.

Пара получила 28 баллов. Екатерина поставила наивысший балл — 10.

«ФАКТЫ» поинтересовались у Евгения Кота есть ли у него коронное кулинарное блюдо.

— За время учебы в эстрадно-цирковом училище я вынужден был готовить, чтобы утолить голод, — признался Евгений. — А сейчас делаю это редко, ведь моя жена готовит потрясающе. Но мое коронное блюдо — это рис с морепродуктами и овощами. Делюсь рецептом: вырезаем сердцевинку в ананасе, внутрь выкладываем готовый рис, закрываем верхушкой ананаса и оставляем настаиваться на несколько часов. Поверьте, это невероятно вкусно, как в лучших ресторанах Азии.

Алексей Яровенко вышел на паркет с Юлей Сахневич. Свой танец он посвятил жене Ольге. Алексей сказал, что все слухи о том, что у него проблемы в семье, лишь сплетни.

— Я хочу сделать Алексея техничнее, — Юля была рада новому партнеру. — Также постараюсь больше раскрыть его в эмоциональном плане, чтобы он наконец показал себя ведущим в паре.

— Хорошая работа, — прокомментировал вальс пары Влад Яма. — Вы раскрылись, засветились.

— Что случилось?! — восхитился Франциско. — Наконец заблестели ваши глаза! Кто это сделал с вами, может, Юлия?

— Вы танцевали с самой сексуальной партнершей сезона, — признала Екатерина. — На это было очень приятно смотреть.

Судьи поставили паре 26 баллов.

Самый сексуальный участник проекта Даниэль Салем танцевал с легендарной танцовщицей проекта — Аленой Шоптенко. На протяжении шести эфиров она была в паре с белорусским актером Алексеем Яровенко.

— Хочу хоть раз станцевать с Аленой Шоптенко, — признался Даниэль.

Всегда лирический Даниэль удивил зрителей образом короля Артура в страстном пасодобле.

— Ваш королевский пасодобль демонстрирует прогресс в этом шоу, — сказала Екатерина. — Я за вас!

— Не могу поверить, что вы были в зоне риска, — удивился Франциско. — Украина, голосуйте. Лав-лав-лав!

— Классная пара! — признал Влад. — Вы дополняли друг друга. Даниель, вы показываете прогресс.

Судьи поставили паре 28 баллов.

Михаил Кукуюк в седьмом эфире танцевал с Илоной Гвоздевой — самой строгой танцовщицей сезона.

— Я в игре! — уверенно сказал Михаил.

Самба заставила Кукуюка активно двигать бедрами.

— Хочу вас похвалить, — начал комментарии судей Влад Яма. — Ноги уже начинают вас слушаться.

— Илона была прекрасна, — признала Екатерина. — Михаил, почему вы так уперто не любите танцы?! — С этими словами Кухар достала «двойку».

— Друг мой, — сказал Франциско. — Вы не танцор, но артист! Искренний, драматический! Вы так многих измените — дедушки, бабушки, глядя на вас, затанцуют.

Пара получила от судей 14 баллов.

Анна Ризатдинова вышла на паркет в паре с Дмитрием Жуком.

— Мы с Димой уже как единое целое, — сказала Аня. — Мне попался классный и очень требовательный танцор. У нас с ним будет очень сексуальный и страстный танец.

Свое танго пара посвятила MARUV.

— Ее явно не хватает на проекте, — сказала Анна.

— Лав-лав-лав! — воскликнул Франциско сразу после танго. — Анна, вас не остановишь! Вы — настоящая чемпионка. Тут горел огонь.

— Не знаю, легально ли так блестяще танцевать танго, — сказала Екатерина. — Что же будет дальше!

— Не завидую вашим соперникам, — признал Влад Яма. — Я увидел все, что хотел!

Пара получила от судей наивысшую оценку — 30 баллов.

Владимир Остапчук танцевал пасодобль в паре с Александром Прохоровым. На паркете появилась и Екатерина Кухар в образе строгой королевы.

— Какой прекрасный финал эфира! — воскликнул Франциско. — Владимир, вы взлетели, как орел.

— В глазах Володи я увидел страсть, — сказал Яма. — Это было очень по-мужски.

— Я обожаю дуэли, — призналась Екатерина. — Я, наконец, увидела от Володи пируэты. Я вижу тебя в финале!

Пара получила от судей 28 баллов.

— Конечно, я очень удивился, когда меня поставили в пару с Сашей Прохоровым, — признался «ФАКТАМ» Владимир Остапчук. — Ведь я, как и большинство, хотел побывать на месте нашего президента и станцевать с Еленой Шоптенко. Но сейчас с уверенностью могу сказать, что процесс подготовки нашего пасодобля раскрыл меня по-новому. Подход Саши к обучению отличается от Илоны Гвоздевой и такой контраст пошёл мне на пользу. Мы общались «по-пацански» между собой, требовали отдачи друг друга и никто никого не жалел. Мне кажется, что в итоге в этом эфире мы с Сашей — один из самых сильных и мужественных тандемов, который покорит сердца женщин в зале и у экранов телевизора.

По результатам оценок судей лидерами эфира стала пара Анна Ризатдинова (30 баллов), а на последнем месте — Михаил Кукуюк и Илона Гвоздева (14 баллов).

В качестве приглашенной звезды на шоу вернулся бывший его участник — Серега. Репер исполнит свои самые популярные хиты: «Черный бумер», «Возле дома твоего» и новую песню.

В зону риска попали пары Елена Кравец и Макс Леонов, Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина.

По правилам проекта, которые действуют во всем мире, в этом эфире ни одна из пар не покидает шоу, иначе по сумме голосов пришлось бы уйти Елене Кравец и Максу Леонову. Зрительское голосование будет открыто на протяжении всей недели и добавится к оценкам уже в следующее воскресенье.

В финале эфира к микрофону вышел Алексей Яровенко.

— Признаюсь, я хотел уйти с проекта, — неожиданно сказал Алексей. — Но сразу после танца, в гримерке я понял, что мне нравится выходить на паркет. Для меня это персональный вызов. К тому же, я не хочу подвести Алену Шоптенко. Мы продолжаем дальше!

Все подробности шестого эфира смотрите здесь.

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