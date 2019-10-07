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Довела до истерики: рассказ премьера Дании о покупке верблюда Али вызвал безудержный хохот у депутатов (видео)
В Дании выступление премьер-министра Метте Фредериксен на открытие парламента вызвало приступ хохота в зале. Об этом пишут Яндекс-новости со ссылкой на Denmarks Radio.
Во время выступления Фредериксен начала говорить о новом законе, согласно которому отдельные виды редких животных запретили использовать в цирке.
В частности, премьер рассказала, что после принятия нового закона власти страны договорились выкупить четырех слонов у одного из цирков, но возникла проблема. Оказалось, что слониха Рамболина дружит с верблюдом Али.
При этом премьер решила поблагодарить крайне правых (которые выступают против допуска иммигрантов в страну) за то, что они поддержали покупку верблюда с «ближневосточной» кличкой Али.
Когда Фредериксен произнесла эту фразу, до нее дошла комичность сказанных слов, и премьер рассмеялась.
Вслед за ней дружно начал смеяться весь парламент. Только через некоторое время глава правительства смогла успокоилась и продолжила доклад.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский считает, что в Украине нужно запретить цирковые представления, в которых участвуют животные. По его мнению, Украина как можно скорее должна стать государством, где будет отсутствовать «такое позорное явление как цирк с животными».
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