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Довела до истерики: рассказ премьера Дании о покупке верблюда Али вызвал безудержный хохот у депутатов (видео)

В Дании выступление премьер-министра Метте Фредериксен на открытие парламента вызвало приступ хохота в зале. Об этом пишут Яндекс-новости со ссылкой на Denmarks Radio.

Во время выступления Фредериксен начала говорить о новом законе, согласно которому отдельные виды редких животных запретили использовать в цирке.

В частности, премьер рассказала, что после принятия нового закона власти страны договорились выкупить четырех слонов у одного из цирков, но возникла проблема. Оказалось, что слониха Рамболина дружит с верблюдом Али.

При этом премьер решила поблагодарить крайне правых (которые выступают против допуска иммигрантов в страну) за то, что они поддержали покупку верблюда с «ближневосточной» кличкой Али.

Когда Фредериксен произнесла эту фразу, до нее дошла комичность сказанных слов, и премьер рассмеялась.

Вслед за ней дружно начал смеяться весь парламент. Только через некоторое время глава правительства смогла успокоилась и продолжила доклад.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский считает, что в Украине нужно запретить цирковые представления, в которых участвуют животные. По его мнению, Украина как можно скорее должна стать государством, где будет отсутствовать «такое позорное явление как цирк с животными».

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