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"Позорное явление": глава Минкульта готов запретить в Украине цирки с животными
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский считает, что в Украине нужно запретить цирковые представления, в которых участвуют животные. Напомним, в сентябре было принято первое решение суда о запрете использования животных в цирке.
«Я считаю, что Украина как можно скорее должна стать государством, где будет отсутствовать такое позорное явление как цирк с животными. И я рад, что в моей команде есть люди, которые безусловно разделяют эту позицию», — написал Бородянский в Facebook.
Так министр отреагировал на пост народного депутата Ирины Подоляк, которая описала встречу с руководителями государственных цирков, на которой обсуждался алгоритм перехода цирков на «цирк без животных».
Напомним, ранее Бородянский выступил с инициативой наказывать журналистов за «манипуляции общественным мнением».
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