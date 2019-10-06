"Позорное явление": глава Минкульта готов запретить в Украине цирки с животными

Люди и звери

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский считает, что в Украине нужно запретить цирковые представления, в которых участвуют животные. Напомним, в сентябре было принято первое решение суда о запрете использования животных в цирке.

«Я считаю, что Украина как можно скорее должна стать государством, где будет отсутствовать такое позорное явление как цирк с животными. И я рад, что в моей команде есть люди, которые безусловно разделяют эту позицию», — написал Бородянский в Facebook.

Так министр отреагировал на пост народного депутата Ирины Подоляк, которая описала встречу с руководителями государственных цирков, на которой обсуждался алгоритм перехода цирков на «цирк без животных».

Напомним, ранее Бородянский выступил с инициативой наказывать журналистов за «манипуляции общественным мнением».

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