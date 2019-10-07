Мир

В Индии короновали «Мисс Транс-Королеву» — самого красивого из трансгендеров (фото)

В индийской столице Нью-Дели состоялся финал третьего по счету конкурса красоты «Мисс Транс-Королева 2019», в котором принимают участие женщины-трансгендеры.

Победительницей стала Ниту РС из города Бангалор — по профессии тату-мастер. В качестве приза, как сообщает Hindustani Times, ей достанется бесплатная пластическая операция и косметические процедуры. Ниту также одержала победу в конкурсе на лучшее бальное платье.

Победительница примет участие в международном конкурсе красоты среди трансгендеров, который позже состоится в Таиланде.

В Индии сообщества трансгендеров и представителей сексуальных меньшинств были легализованы только в 2018 году. Хотя многие из них все еще подвергаются дискриминации, однако в стране наблюдается общий рост к толерантности.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», отец-трансгендер сестер Кендалл и Кайли Дженнер высказался о своем мужском достоинстве: «Я его не отрезала, а отправила на пенсию».

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