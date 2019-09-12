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- 10:27 «Я его не отрезала, а отправила на пенсию», — отец-трансгендер сестер Дженнер высказался о своем мужском достоинстве
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«Я его не отрезала, а отправила на пенсию», — отец-трансгендер сестер Дженнер высказался о своем мужском достоинстве
Бывший американский спортсмен-легкоатлет Брюс Дженнер, который сменил пол и имя, превратившись в Кэйтлин Дженнер, пошутил по поводу своего мужского достоинства в эфире юмористической телепрограммы Comedy Central Roasts, в которой приглашенные звезды позволяют себе шутки без всяких ограничений.
69-летняя Кэйтлин, которая сделала каминг-аут в 2015 году и перенесла соответствующую операцию в 2017-м, заявила, что «не отрезала его, а отправила на пенсию». Как пишет издание Metro, Кэйтлин также похвасталась, что ее «пенсионер» перед своей «отставкой» выполнил отличную работу, сделав «Кайли Дженнер, самую молодую миллиардершу в мире, а также Кендалл Дженнер — самую высокооплачиваемую в мире модель».
Как известно, в качестве мужчины Кэйтлин состояла в браке трижды. Первой его женой была Кристи Скотт — с 1972 по 1981 год. В этом браке родились сын Бертон и дочь Кассандра. Затем Брюс женился на актрисе Линде Томпсон, от которой у него есть еще двое сыновей — Брэндон и Броди. А в 1991 году Дженнер женился на Крис Кардашьян (став отчимом Ким, Кортни, Хлое и Робу Кардашьян), которая родила ему Кендалл и Кайли. Они развелись в 2015 году, когда Дженнер объявил о том, что меняет пол.
В настоящее время Кейтлин собирается вступить в брак с 22-летней моделью Софией Хатчинс, которая также является трансгендером и ранее была мужчиной.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что отец-трансгендер Кайли и Кендалл Дженнер перепутал своих дочерей.
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