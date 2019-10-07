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Шоу-бизнес

Драгоценные мгновенья: Дмитрий Монатик в туре показал подросших сыновей (фото)

11:31 7 октября 2019 290
Дмитрий Монатик
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярный украинский артист Дмитрий Монатик (MONATIK), выпустивший недавно горячий клип, снятый на Кубе, отправился в международный гастрольный тур. На выходные к нему в Европу прилетели жена Ирина Демичева с сыновьями Даниилом и Платоном. Звездное семейство провело незабываемый уикенд в Вене. Они гуляли по австрийской столице, посещали музеи и зоопарк.

Трогательными снимками с подросшими сыновьями Дмитрий поделился в Instagram. Моменты с семьей Монатик называет самыми дорогими в жизни.

«Такие драгоценные мгновения. Ничего, сегодня, не может быть прекрасней, чем твоя семья, которая приезжает к тебе во время тура. Запоминаю каждый миг, секундами каждыми… с Вами… У нас сегодня огромнейший праздник», — написал Монатик под фото с сыновьями.

Из Вены семейство отправилось в Мюнхен, где запланирован концерт MONATIK.

Лица мальчиков певец по-прежнему не показывает. Говорит, что сделает это, когда мальчики сами того захотят.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что MONATIK вернулся в шоу «Танці з зірками» в качестве судьи.

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