Шоу-бизнес

Четвертый эфир популярного проекта «Танці з зірками» («1+1») был посвящен любви. Двенадцать звездных пар рассказали на паркете истории, которые оказали влияние на их личную жизнь. Сразу два сюрприза ожидали зрителей в этот вечер — появление за судейским столом MONATIKA и бракосочетание знаменитых танцовщиков Екатерины Кухар и Александра Стоянова.

Эфир начался с торжественной церемонии, которую провели Юрий Горбунов и Тина Кароль.

— Мы закрепляем союз двух лебедей, — сказала Тина Кароль.

Пара дала обещание в вечной любви и под крики «Горько!» обменялась кольцами.

На балконе участников проекта поддерживала популярная ведущая, бывшая участница «Танців з зірками» Леся Никитюк.

Открыли выступление на паркете пара Людмилы Барбир и Дмитрия Жука. Они посвятили свой фристайл всем секси-мамам. Сыну телеведущей Тарасу — семь лет.

Первым оценил сексуальное выступление пары MONATIK: «Люда, вы — открытие этого шоу! Достойны того, чтобы дойти до финала. А, может, и победить!»

— Вы — моя фаворитка, — признал Франциско, обращаясь к Барбир. — Но, то, что я видел сегодня… Было много ошибок. Надеюсь, в следующем эфире их не будет.

— Это было блестящее начало, — сказала Екатерина. — Но, вижу, что в ваших глазах постепенно гаснет огонь.

— Вам не хватило уверенности, — Влад Яма поддержал мнение остальных судей. — Не забывай Люда, что ты — настоящая звезда!

MONATIK поставил паре десятку. Общее количество баллов — 30!

— Я рад вернуться на проект, — признался «ФАКТАМ» MONATIK. — Все же два сезона подряд сделали своё дело и сегодня я будто вернулся в родной дом, к людям, с которыми приятно и радостно быть вместе. Правда, учитывая тот факт, что на сегодняшний день, я нахожусь в мировом туре, не всегда удаётся за всем проследить, но я просматриваю номера участников.

- Кто же ваш фаворит?

— Я останусь с привычками судьи прошлых сезонов и не буду выделять фаворитов. Хочется сказать, что с каждым годом проект только повышает планку, номера все ярче, постановки все сложнее, образы интереснее. Я люблю «Танці з зірками»!



Даниэль Салем и Юлия Сахневич посвятили свой танец всем влюбленным.

— Уверен, что у каждого человека есть своя половинка, — признался Салем, который в браке уже 15 лет.

Соблазнительная сальса вызвала восторг у зрителей.

— Вы так хорошо двигаете бедрами, — воскликнул Франциско. — Лав-лав-лав!

- Это был провокационный номер, но сделан очень профессионально, — сказал MONATIK.

— Я увидел, как вы немного ошиблись, — заметил Влад Яма. — Но все равно, молодцы!

— Танец напомнил мне любимый роман «Поющие в терновнике», — сказала Екатерина и неожиданно вручила Салему книгу Колин Маккалоу.

Судьи поставили паре 35 баллов.

Надежда Матвеева и Валерий Шохин посвятили свой танец неразделенной любви.

Ведущая дважды была замужем, а ее недавняя любовь оказалась обманом.

— Я посвящаю фокстрот всем женщинам, которые встретили неразделенную любовь, — призналась Надежда. — Но, любовь есть, и я ее найду.

В финале танца-исповеди Надежда даже не смогла сдержать слез.

— Вы — сердце нашего шоу, — признал Франциско. — Но рискните и дайте больше техники!

— Ваш танец заставил меня рассказать один секрет, — сказала Екатерина. — Ровно пять лет тому назад мы с Александром обвенчались. Надя, вы — Кармен. У вас была гармония тела и движения. Я говорю вам: браво!

— Я слежу за вами, — MONATIK был в восторге от танца пары. — Сейчас увидел в ваших глазах уверенность, которая вам очень идет.

— Было лучше, чем обычно, — подытожил Влад Яма и обращаясь к партнеру Надежды, добавил. — Валера, будь осторожен.

Пара получила от судей 33 балла.

— Для меня номер получился очень символичный, потому что это очень личная история безответной любви, — призналась «ФАКТАМ» Надежда Матвеева. — Я решилась ее рассказать, так как это моя возможность через танец показать женщинам, которые что-то подобное в жизни испытали и пережили, как это бывает сложно. И все равно, после таких ситуаций жизнь продолжается. Мне важно показать, что такие женщины не одни и я их хорошо понимаю. Я всегда честна в том, что я рассказываю и показываю зрителю. Я никогда ранее не передавала в танце настолько личные переживания. Это для меня действительно новый опыт, когда одновременно нужно выразить и пережить.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар свое танго подарили Екатерине Кухар.

— Да ты не комедийная, а драматическая артистка! — воскликнул Юрий Горбунов после сексуального танго.

— Это было похоже на первую брачную ночь, — сказал Яма. — Финал вообще был фееричным.

— На это неделе — приятно посмотреть, — воскликнул Франциско. — Если будете так танцевать, то дойдете до финала.

— Я в восторге! — признался MONATIK. — Мне кажется, будто вы танцуете уже очень давно. Это шоу любит трудолюбивых людей.

— Страстно, — сказала Екатерина. — Я в восторге от ваших танцев.

Пара получила 36 баллов!

Алена Шоптенко и Алексей Яровенко посвятили свой танец мужчинам, которые всегда поддерживают своих женщин.

— Мой взгляд по-прежнему прикован к Алене, — сказала Екатерина после страстного аргентинского танго. — Не знаю, кто из вас звезда, а кто — партнер.

— Рядом с вами — муза, которую вы должны слушать, — обратился MONATIK к Алексею.

— Эмоционально вы, Алексей, должны быть более искренним, — сказал Влад.

— Надо показать страсть, — посоветовал Франциско.

Пара получила от судей 34 балла. Екатерина Кухар поставила десятку.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров посвятили румбу всем, кто помнит свою первую любовь.

Анна призналась, что ее первая любовь была в 18 лет.

— О, Боже! — воскликнул Франциско после откровенного танца пары. — Лав-лав-лав! Каждую неделю вы меня заводите!

— Вы были, как шампанское, у которого сорвали пробку, — не сдерживала эмоций Екатерина.

— Это было так горячо и профессионально! — признал MONATIK.

— Я почувствовал себя в самом дорогом стриптиз-клубе, — сказал Влад Яма. — В свое время, мы с Натальей Могилевской, такого себе не могли позволить!

Судьи поставили паре наивысший балл — 40!

Перед выступлением новой пары, премьер балета Национальной оперы Украины Александр Стоянов подарил своей любимой, супруге Екатерине Кухар трогательный танец.

— Я люблю тебя, — сказал Александр, осыпая Екатерину лепестками алых роз.

DZIDZIO и Яна Цыбульская на прошлом эфире попали в «зону риска». Свой новый танец пара посвятила всем влюбленным.

Артист рассказал, что он двадцать лет в браке, но не любит говорить своей о личной жизни.

Пара исполнила джайв под зажигательную песню Верки Сердючки.

— Что случилось! — воскликнул Франциско. — Какое похмелье, от вашего веселья! Это было смешно, вы — в своем мире. Но я, все равно, вас полюбил.

— Это было круто, классное выступление, — сказал MONATIK.

— Интересный джайв, но надо было немного убрать живот, — попросил Влад артиста.

— У меня вам подарок, — сказала Екатерина, вручив DZIDZIO книгу. — Пока ее не прочитаете, не приходите к нам на вечеринку.

Пара получила 34 балла от судей.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева посвятили танец супруге Владимира.

Владимир рассказал о своей первой любви, которая была у него в 17 лет и длилась три года.

— Я хотела сексуальной энергетики, — заметила Кухар после их выступления. — Но получила лишь прелюдию.

После этой фразы, Владимир неожиданно скинул с себя рубашку и вскочил на судейский стол.

— Фривольности! — засмущалась Кухар.

— Некоторые ваши движения были нелепы, но я вас поддерживаю, — сказал Франциско.

— Хореография мне понравилась, — заметил Влад. — Но надо захотеть свою партнершу. При чем, больше, чем себя.

Судьи поставили паре 34 балла.

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина посвятили диско Оле Поляковой.

Поддержать Кукуюка на прямой эфир приехал рэпер Серега, который покинул шоу в минувшем эфире.

— Кукуюк, ту продолжаешь мое дело, — воскликнул Серега. — Покажи всем, что и дерево может затанцевать.

Юрий Горбунов решил расставить точки над «і» в еще одном вопросе — отношениях между MONATIK и Серегой.

— Я помню, другое шоу, где все было наоборот, — сказал Серега, обращаясь к Диме и намекая на проект «Х-фактор», где он его не поддержал. — Я тогда не сказал: «нет». Мне просто нужно было время подумать. Я говорил, что ты не будешь блистать. Но, блистают только яйца фаберже, а артисты — сияют.

— Я уважаю тебя. — MONATIK вышел на паркет и обнялся с Серегой. — И никогда не держал обиды, злости.

— Такой голубой физкультурник, — вернул зрителей к оценке пары Кукуюка Франциско. — Мне понравилось. Это было весело.

— Все сработало, — признал Влад. — Я смеялся весь номер. Все было стильно и… кукуево.

Судьи поставили паре 30 баллов.

Елена Кравец и Макс Леонов посвятили свой танец людям с ограниченными возможностями.

Елена рассказала о своей любви. 22 года она в браке, у нее трое детей.

— На языке любви могут разговаривать все, — сказала Елена перед выходом на сцену.

— У меня не хватает слов, — MONATIK аплодировал паре стоя. — Эта тема мне близка. Одна с моих бабушек была глухонемой. Этот номер я буду всегда пересматривать.

— Я бы хотел, чтобы вы показали свой танцевальный потенциал, — сказал Франциско. — Больше хореографии!

Судьи поставили паре 35 баллов.

Ксения Мишина и Евгений Кот посвятили венский вальс всем влюбленным.

— Только на паркете мы с Женей можем делать то, что хотим, — призналась Ксения.

— У вас очень гармоничная пара, — признал Франциско. — Мне понравилось, но чего-то не хватило.

— Очень чувственно, — сказал MONATIK. — Но зритель ждет от вас чего-то зажигательного.

— Хватит драмы, давайте что-то другое, — поддержал его Влад Яма.

Пара получила от судей 37 баллов.

MARUV и Jay посвятили свой танец дискотеке девяностых.

— Мой муж принимает меня такой, какая я есть, — призналась MARUV, предваряя танец.

— Сыграли вы прекрасно, — сказал Франциско. — Но у вас есть потенциал лучшей танцовщицы этого конкурса, но мне сложно вас воспринимать, потому что вы все время «водите козу». Мне нужна техника.

— Я в восторге, — признался MONATIK. — Это огненная пара, которая превзошла все ожидания. Я за вас болею.

— Это были идеально комические танцы, — сказала Екатерина Кухар.

— Пусть извинят меня все мои учителя, но мне понравилось! — неожиданно заявил Влад Яма.

Судьи поставили паре 35 баллов. Франциско поставил всего пять баллов.

Лидерами голосования судей стала пара Анны Ризатдиновой — 40 баллов. Наименьшее количество баллов получил Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина — 30. Однако его пару спасло зрительское голосование.

В зоне риска оказались три пары: Елена Кравец и Макс Леонов, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Надежда Матвеева и Валерий Шохин. Четвертый эфир покинула пара Надежды Матвеевой.

— Я с первого эфира готовлю «прощальное слово», — призналась Надежда. — Спасибо всем, кто работал в этом проекте. Я полюбила танцы и поняла, что если чего-то хочется, то все возможно. Все будет хорошо — я это точно знаю!

Подробнее о предыдущих эфирах шоу «Танці з зірками» читайте на «ФАКТАХ».

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