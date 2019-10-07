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В "Слуге народа" заявили, что боевики "ДНР"-"ЛНР" могут остаться на Донбассе
В пропрезидентской партии «Слуга народа» нет четкого видения, как после реинтеграции окупированного Донбасса в Украину следует поступить с боевиками «ДНР» и «ЛНР». Глава комитета Рады по иностранным делам Богдан Яременко допускает, что боевики могут остаться в регионе.
«Это проблема России и этих людей. Захотят выйти вместе с выводом российского вооружения, командных структур — пусть выходят. Решат остаться в ОРДЛО без оружия — пусть остаются», — заявил Яременко в интервью РБК-Украина.
Яременко соглашается, что боевики должны будут сложить оружие: «Минские договоренности говорят о „народной милиции“. В любом случае, это не формирование с пулеметами, минометами, танками». Но с другой стороны, оружие может остаться у новосоздаваемых «правоохранительных структур», куда сможет трудоустроиться местное население. «Логично, что у них будет предусмотренное для этого оружие», — добавил депутат.
В то же время парламентарий признает, что проконтролировать разоружение региона будет затруднительно. «У нас верификатор только один — ОБСЕ. Никакого другого механизма у нас нет. Как это будет реализовываться — вопрос обсуждений».
Напомним, по Украине 6 октября прошли массовые акции протеста против утверждения «формулы Штайнмайера» для Донбасса в российской трактовке. Участники протестов называют подобную политику подготовкой к капитуляции. Среди требований протестующих — запретить амнистию боевикам «ДНР» и «ЛНР».
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