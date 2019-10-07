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День ангела Сергея: душевные поздравления и открытки

8 октября свой День ангела празднуют Сергеи, Сереги, Сережки.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений и открыток.

Пожелаю я, Сергей,

Море благ и позитива,

Будь бодрей и веселей,

Как король живи красиво.

Пусть удача с каждым днем

Все дела сопровождает,

И большой успех во всем

Непременно ожидает!

***

Поздравляю от души!

Крепким будет пусть здоровье.

С праздником тебя, Сергей!

Ты живи всегда без горя.

Денег много будет пусть,

А удача не подводит.

Радость пусть приходит в дом,

А плохое все уходит.

***

Открытый и общительный,

Веселый и простой.

К тому же поразительной

Владеешь добротой.

Отзывчив, очень искренен,

Приветливый всегда.

Загадочный, таинственный,

Не можешь без труда.

Сергей, почаще улыбайся

И будь счастливым круглый год.

Таким же классным оставайся.

И никогда — наоборот!

***

С самым лучшим днем, Серега!

Будь счастливым, не скучай.

В этот славный миг от Бога

Только радость получай.

Пусть ничто не беспокоит,

На душе царит уют,

Солнце тучка пусть не скроет,

И одни удачи ждут!



***

На дороге твоей жизни

Будет меньше пусть камней,

Двигайся к мечте заветной,

Не сворачивай, Сергей.

Пожелаю тебе силы,

Чтоб вершины брать легко,

Знаю точно, что сумеешь

Ты подняться высоко.

Пусть в пути нелегком этом

Рядом движется любовь,

А азарт, стремление к цели

Будоражат твою кровь.

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