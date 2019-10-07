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День ангела Сергея: душевные поздравления и открытки

20:57 7 октября 2019 61
День ангела
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

8 октября свой День ангела празднуют Сергеи, Сереги, Сережки.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений и открыток.

День ангела Сергей

Пожелаю я, Сергей,
Море благ и позитива,
Будь бодрей и веселей,
Как король живи красиво.

Пусть удача с каждым днем
Все дела сопровождает,
И большой успех во всем
Непременно ожидает!

День ангела Сергей

***
Поздравляю от души!
Крепким будет пусть здоровье.
С праздником тебя, Сергей!
Ты живи всегда без горя.

Денег много будет пусть,
А удача не подводит.
Радость пусть приходит в дом,
А плохое все уходит.

День ангела Сергей

***
Открытый и общительный,
Веселый и простой.
К тому же поразительной
Владеешь добротой.

Отзывчив, очень искренен,
Приветливый всегда.
Загадочный, таинственный,
Не можешь без труда.

Сергей, почаще улыбайся
И будь счастливым круглый год.
Таким же классным оставайся.
И никогда — наоборот!

День ангела Сергей

***
С самым лучшим днем, Серега!
Будь счастливым, не скучай.
В этот славный миг от Бога
Только радость получай.

Пусть ничто не беспокоит,
На душе царит уют,
Солнце тучка пусть не скроет,
И одни удачи ждут!

День ангела Сергей


***
На дороге твоей жизни
Будет меньше пусть камней,
Двигайся к мечте заветной,
Не сворачивай, Сергей.

Пожелаю тебе силы,
Чтоб вершины брать легко,
Знаю точно, что сумеешь
Ты подняться высоко.

Пусть в пути нелегком этом
Рядом движется любовь,
А азарт, стремление к цели
Будоражат твою кровь.

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