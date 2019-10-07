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Сделано важное заявление о разведении сил на Донбассе
7 октября так и не началось разведение сил в населенных пунктах Золотом и Петровском (Луганская обл.) Процесс перенесли из-за того, что села подверглись обстрелам со стороны боевиков. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил должно начаться на седьмой день после прекращения обстрелов, а это условие не соблюдается.
«О безопасности: разведение предусматривает уход живой силы наших Вооруженных сил, но фортификационные сооружения остаются. Если мы увидим, что и сторона не выполняет, более того, не дай Бог, она планирует какие-то агрессивные действия, наши Вооруженные силы займут свои позиции», — добавил глава МИД в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в понедельник в Киеве.
Пристайко подчеркнул, что Национальная полиция Украина будет обеспечивать охрану и безопасность населенных пунктов, из которых отведены войска.
Как сообщалось ранее, Билецкий готов взять Золотое под защиту.
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