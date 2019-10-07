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Россияне обстреляли место разведения сил в Золотом: что происходит на Донбассе
Боевики вновь нарушили заключенные в Минске договоренности. Был произведен обстрел участка в районе населенного пункта Золотое. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.
По информации украинских военных, боевики целенаправленно обстреляли участок разведения сил в районе населенного пункта Золотое. Боевики применили станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.
Тем временем жители села Золотое написали коллективное обращение к президенту Зеленскому. Его опубликовала в Facebook жительница населенного пункта Наталья Воронкова.
В нем жители Золотого требуют немедленного прекращения отвода подразделений ВСУ с боевых позиций, так как это превратит село с «серую зону», где жизнь обесценивается.
По словам авторов, к этим требованиям готовы присоединиться жители села Катериновка.
«ВС Украины— гарантия безопасности нашей жизни», — утверждается в письме.
Ранее сообщалось, что жители Золотого создать живой щит, но не допустить отвода ВСУ.
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