Под Киевом изнасиловали 16-летнюю девушку: подозревают ее отца

Происшествия

16-летняя жительница города Тараща Киевской области обвинила отца в побоях и изнасиловании. Девушка позвонила в полицию и заявила, что отец напал на нее в лесу.

Прибывшие полицейские нашли горе-родителя в сильно нетрезвом состоянии. Мужчина задержан, но вину свою не признает: утверждает, что не делал ничего из того, в чем его обвиняют.

Пострадавшую девушку забрали в больницу на обследование. А полиция начала расследование по статье о развращении несовершеннолетних (ч.3 ст. 156 Уголовного кодекса).

Напомним, закон о противодействии насилию над детьми недавно был ветирован президентом. Верховная Рада также решила не преодолевать президентское вето. Закон о химической кастрации педофилов так и не вступил в силу.

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