Общество и люди

День юриста 2019: красивые поздравления, смс и открытки

Во вторник, 8 октября, в Украине отмечают День юриста. И это прекрасный повод поздравить представителей такой важной профессии.

«ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений и открыток для юристов.

С Днем юриста поздравляю.

Ох, нелегок этот путь.

Беспристрастным быть желаю,

Зреть всегда в проблемы суть.

Пусть любимая работа

Не наскучит никогда,

Пусть решаются красиво

Даже сложные дела.



***

Поздравляю с днем юриста,

Мой прекрасный правовед.

В деле я тебе желаю

Лишь успехов и побед.

Пусть Фемида помогает,

Вдохновляет, бережет,

Пусть сопутствует удача

И во всем тебе везет.

Счастья в жизни твоей личной

Пожелаю нынче я,

Пусть здоровье будет крепким,

Тылом будет пусть семья.

***

От всей души поздравляю с Днем юриста Украины. Пожелать хочу непобедимого здоровья, энтузиазма, оптимизма, бодрости и крепчайших сил. Желаю не знать ошибок и неудач, усталости и безысходности. Пусть все дела успешно финишируют, а в личной жизни пусть будет счастье, покой и любовь.

***

С Днем юриста Украины

Поздравляем, дорогой,

Пусть везение и удача

Будут рядышком с тобой!

Пусть законы покорятся

И клиентов будет воз,

А по праздникам — гулянка

И букет из белых роз!

Счастья, мира, вдохновения,

Много радости всегда,

Пусть обходят стороною

И невзгоды, и беда!

Пусть друзья не забывают

И приходят, и звонят,

«Из юристов — это лучший!»,

О тебе пусть говорят!

***

Всех юристов Украины

Поздравляем мы сейчас,

Все они законы знают,

Защищать готовы нас,

Им желаем мы терпенья,

Справедливее их нет,

Смогут все решить проблемы,

Правильный дадут совет!

Также отметим, что 7 октября — Международный день врача, а у нас есть поздравления для медиков.

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