24.76 / 25.19 27.05 / 27.65
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

День юриста 2019: красивые поздравления, смс и открытки

16:16 7 октября 2019 62
День юриста
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Во вторник, 8 октября, в Украине отмечают День юриста. И это прекрасный повод поздравить представителей такой важной профессии.

«ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений и открыток для юристов.

день юриста

День Юриста

С Днем юриста поздравляю.
Ох, нелегок этот путь.
Беспристрастным быть желаю,
Зреть всегда в проблемы суть.

Пусть любимая работа
Не наскучит никогда,
Пусть решаются красиво
Даже сложные дела.

День Юриста
***
Поздравляю с днем юриста,
Мой прекрасный правовед.
В деле я тебе желаю
Лишь успехов и побед.

Пусть Фемида помогает,
Вдохновляет, бережет,
Пусть сопутствует удача
И во всем тебе везет.

Счастья в жизни твоей личной
Пожелаю нынче я,
Пусть здоровье будет крепким,
Тылом будет пусть семья.

День Юриста

***
От всей души поздравляю с Днем юриста Украины. Пожелать хочу непобедимого здоровья, энтузиазма, оптимизма, бодрости и крепчайших сил. Желаю не знать ошибок и неудач, усталости и безысходности. Пусть все дела успешно финишируют, а в личной жизни пусть будет счастье, покой и любовь.

День Юриста

***
С Днем юриста Украины
Поздравляем, дорогой,
Пусть везение и удача
Будут рядышком с тобой!

Пусть законы покорятся
И клиентов будет воз,
А по праздникам — гулянка
И букет из белых роз!

Счастья, мира, вдохновения,
Много радости всегда,
Пусть обходят стороною
И невзгоды, и беда!

Пусть друзья не забывают
И приходят, и звонят,
«Из юристов — это лучший!»,
О тебе пусть говорят!

День Юриста

***
Всех юристов Украины
Поздравляем мы сейчас,
Все они законы знают,
Защищать готовы нас,
Им желаем мы терпенья,
Справедливее их нет,
Смогут все решить проблемы,
Правильный дадут совет!

День Юриста

Также отметим, что 7 октября — Международный день врача, а у нас есть поздравления для медиков.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер