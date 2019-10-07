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День юриста 2019: красивые поздравления, смс и открытки
Во вторник, 8 октября, в Украине отмечают День юриста. И это прекрасный повод поздравить представителей такой важной профессии.
«ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений и открыток для юристов.
С Днем юриста поздравляю.
Ох, нелегок этот путь.
Беспристрастным быть желаю,
Зреть всегда в проблемы суть.
Пусть любимая работа
Не наскучит никогда,
Пусть решаются красиво
Даже сложные дела.
***
Поздравляю с днем юриста,
Мой прекрасный правовед.
В деле я тебе желаю
Лишь успехов и побед.
Пусть Фемида помогает,
Вдохновляет, бережет,
Пусть сопутствует удача
И во всем тебе везет.
Счастья в жизни твоей личной
Пожелаю нынче я,
Пусть здоровье будет крепким,
Тылом будет пусть семья.
***
От всей души поздравляю с Днем юриста Украины. Пожелать хочу непобедимого здоровья, энтузиазма, оптимизма, бодрости и крепчайших сил. Желаю не знать ошибок и неудач, усталости и безысходности. Пусть все дела успешно финишируют, а в личной жизни пусть будет счастье, покой и любовь.
***
С Днем юриста Украины
Поздравляем, дорогой,
Пусть везение и удача
Будут рядышком с тобой!
Пусть законы покорятся
И клиентов будет воз,
А по праздникам — гулянка
И букет из белых роз!
Счастья, мира, вдохновения,
Много радости всегда,
Пусть обходят стороною
И невзгоды, и беда!
Пусть друзья не забывают
И приходят, и звонят,
«Из юристов — это лучший!»,
О тебе пусть говорят!
***
Всех юристов Украины
Поздравляем мы сейчас,
Все они законы знают,
Защищать готовы нас,
Им желаем мы терпенья,
Справедливее их нет,
Смогут все решить проблемы,
Правильный дадут совет!
Также отметим, что 7 октября — Международный день врача, а у нас есть поздравления для медиков.
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