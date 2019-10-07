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Общество и люди

Международный день врача 2019: поздравления и красивые открытки

0:06 7 октября 2019 64
День врача
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

7 октября отмечается Международный день врача. А учредить этот праздник предложили представили Организации Объединенных Наций еще в 1971 году.

Это прекрасный повод поздравить своих любимых врачей, а «ФАКТЫ» сделали подборку открыток и поздравлений, которые вам в этом помогут.

День врача
Без докторов мы никуда:
Мы к ним идем, когда беда,
Им свою жизнь мы доверяем.
Мы труд их очень уважаем.

Врачей сегодня поздравляем.
Здоровья, счастья им желаем.
Пусть будет в жизни все отлично —
Как на работе, так и в личном!

День врача
***
С Международным днем врача
Я вас сегодня поздравляю,
Служить профессии своей
Самоотверженно желаю.

Пусть будут силы и терпение
Болезням дать суровый бой,
Ведь воином здоровья сильным
Доверено самой судьбой.

Желаю вам добра и счастья,
Чтоб радость вам несла семья,
Тепло дарить всем пациентам
Желаю вам душевно я.

День врача
***
Помочь пациентам бывает непросто,
Желаем вам сил и терпения роста.
Желаем решений так долго искомых,
И вслед — результатов в работе весомых.

Желаем здоровья, зарплаты достойной,
Диагнозов точных, дежурств поспокойней,
Держать руку твердо на пульсе открытий.
Врачи, поздравления сегодня примите.

День врача
***
Пусть в этот день
Оставят вас заботы.
Здоровья вам!
Да меньше вам работы.
Родных почаще видеть,
А в делах — успеха.
Всегда быть оптимистом,
Обаяния, смеха,
Крепчайшего здоровья!
Радости, любви!
Удачи, пусть цветными будут сны!

День врача

Напомним, что 6 октября в Украине отмечали День учителя. Если вы забыли поздравить знакомых, то читайте нашу подборку поздравлений и выбирайте то, что понравится вашему наставнику.

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