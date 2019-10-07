- 00:25 Доберутся до пургена и презервативов: в сети высмеяли «освящение» попами Кирилла лекарств
- 00:11 Неожиданный финал седьмого эфира "Танців з зірками"
- 00:06 Международный день врача 2019: поздравления и красивые открытки
- 06.10 23:59 «Барселона» в матче с двумя удалениями разгромила «Севилью»: видео голов
- 06.10 23:53 «Ужасные новости»: директор Заворотнюк прокомментировала «верную на 98%» информацию о ее смерти
- 06.10 23:49 «Ювентус» обыграл на выезде «Интер» и вышел на первое место в чемпионате Италии: видео голов
- 06.10 23:43 Марина Куклина-Май умерла: самые яркие роли актрисы
- 06.10 23:36 "Патовая ситуация": Разумков рассказал, как будет обеспечена безопасность на линии разграничения на Донбассе
- 06.10 22:57 Зеленский сам должен собирать Майданы: президенту Украины подсказали интересный шаг в переговорах с Путиным
- 06.10 22:19 "Октоберфест" установил рекорд по числу пьяных на электроскутерах
- 06.10 21:38 Украинская красавица Бех-Романчук стала серебряным призером чемпионата мира
- 06.10 21:19 «Динамо» в скандальном матче с тремя пенальти и двумя удалениями разгромило в гостях «Колос»
Международный день врача 2019: поздравления и красивые открытки
7 октября отмечается Международный день врача. А учредить этот праздник предложили представили Организации Объединенных Наций еще в 1971 году.
Это прекрасный повод поздравить своих любимых врачей, а «ФАКТЫ» сделали подборку открыток и поздравлений, которые вам в этом помогут.
Без докторов мы никуда:
Мы к ним идем, когда беда,
Им свою жизнь мы доверяем.
Мы труд их очень уважаем.
Врачей сегодня поздравляем.
Здоровья, счастья им желаем.
Пусть будет в жизни все отлично —
Как на работе, так и в личном!
***
С Международным днем врача
Я вас сегодня поздравляю,
Служить профессии своей
Самоотверженно желаю.
Пусть будут силы и терпение
Болезням дать суровый бой,
Ведь воином здоровья сильным
Доверено самой судьбой.
Желаю вам добра и счастья,
Чтоб радость вам несла семья,
Тепло дарить всем пациентам
Желаю вам душевно я.
***
Помочь пациентам бывает непросто,
Желаем вам сил и терпения роста.
Желаем решений так долго искомых,
И вслед — результатов в работе весомых.
Желаем здоровья, зарплаты достойной,
Диагнозов точных, дежурств поспокойней,
Держать руку твердо на пульсе открытий.
Врачи, поздравления сегодня примите.
***
Пусть в этот день
Оставят вас заботы.
Здоровья вам!
Да меньше вам работы.
Родных почаще видеть,
А в делах — успеха.
Всегда быть оптимистом,
Обаяния, смеха,
Крепчайшего здоровья!
Радости, любви!
Удачи, пусть цветными будут сны!
Напомним, что 6 октября в Украине отмечали День учителя. Если вы забыли поздравить знакомых, то читайте нашу подборку поздравлений и выбирайте то, что понравится вашему наставнику.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..