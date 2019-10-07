Международный день врача 2019: поздравления и красивые открытки

Общество и люди

7 октября отмечается Международный день врача. А учредить этот праздник предложили представили Организации Объединенных Наций еще в 1971 году.

Это прекрасный повод поздравить своих любимых врачей, а «ФАКТЫ» сделали подборку открыток и поздравлений, которые вам в этом помогут.



Без докторов мы никуда:

Мы к ним идем, когда беда,

Им свою жизнь мы доверяем.

Мы труд их очень уважаем.

Врачей сегодня поздравляем.

Здоровья, счастья им желаем.

Пусть будет в жизни все отлично —

Как на работе, так и в личном!



***

С Международным днем врача

Я вас сегодня поздравляю,

Служить профессии своей

Самоотверженно желаю.

Пусть будут силы и терпение

Болезням дать суровый бой,

Ведь воином здоровья сильным

Доверено самой судьбой.

Желаю вам добра и счастья,

Чтоб радость вам несла семья,

Тепло дарить всем пациентам

Желаю вам душевно я.



***

Помочь пациентам бывает непросто,

Желаем вам сил и терпения роста.

Желаем решений так долго искомых,

И вслед — результатов в работе весомых.

Желаем здоровья, зарплаты достойной,

Диагнозов точных, дежурств поспокойней,

Держать руку твердо на пульсе открытий.

Врачи, поздравления сегодня примите.



***

Пусть в этот день

Оставят вас заботы.

Здоровья вам!

Да меньше вам работы.

Родных почаще видеть,

А в делах — успеха.

Всегда быть оптимистом,

Обаяния, смеха,

Крепчайшего здоровья!

Радости, любви!

Удачи, пусть цветными будут сны!

Напомним, что 6 октября в Украине отмечали День учителя. Если вы забыли поздравить знакомых, то читайте нашу подборку поздравлений и выбирайте то, что понравится вашему наставнику.

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