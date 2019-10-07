В одесском университете разгорается скандал из-за антиукраинских высказываний преподавателя

Украина

В Международном гуманитарном университете в Одессе преподаватель истории учил студентов тому, что «проект Украина придумали польские масоны». Ранее стало известно, что в известном столичном вузе один из преподавателей призывал «любить Россию». О скандале в Одессе сообщает ТСН.

Студенты университета пожаловались, что на первом курсе им внушают будто Украина — это якобы проект польских и российских масонов, а современные классические программы истории Украины готовят «полные идиоты и медиаклоуны». Также сообщается, что на семинарах студентам задают такие работы, как «Украина, которой не было».

Причем на просьбу преподавателя следовать программе, он заявляет, что имеет право преподавать «свою историю».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об учителе-сепаратисте из Одесской области, которого уволили после громкого скандала в прессе. Также в Одессе уволили учительницу истории с пророссийскими взглядами.

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