"ФАКТЫ" узнали об увольнении профессора МАУП, который учил студентов любить Россию

Украина

Профессора популярного киевского вуза МАУП (Межрегиональная академия управления персоналом), которого студентка обвинила в антиукраинской пропаганде во время лекции, уволили. Об этом сообщил ректор МАУП Николай Курко.

- Мы разобрались в инциденте и в результате распрощались с этим преподавателем. — сообщил «ФАКТАМ» Николай Курко. — Нам с этим человеком не по пути. Он говорил, что погорячился, что его спровоцировали. Но очевидно, что его взгляды кардинально расходятся с политикой нашей академии. Поэтому он больше не работает в МАУП. Кстати, 25 сентября в нашей академии состоится встреча студентов с героем Украины Владимиром Жемчуговым (участником партизанского движения в Луганской области, который почти год находился в плену боевиков. Перед этим он подорвался на растяжке, взрывом ему травмировало глаза и оторвало руки. — Авт.).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», оскандалившийся профессор во время лекции стал рассказывать студентам, что войну на Донбассе начала Украина и что в Севастополе после аннексии Крыма «наконец настала нормальная жизнь».

- Его лекция меня шокировала, — рассказала «ФАКТАМ» студентка МАУП Полина Кравченко. — Он рассказывал о военной обороне, о воздушных силах. При этом через каждые два-три предложения вставлял фразу о том, как в Украине все плохо, как у нас ничего нет и не будет. Говорил, что мы, украинцы, это «вообще никто и ничто». «Вы задумывались, почему в Украине ничего нет? — говорил. — Потому что только у нас в правительстве американцы. А сколько миллионов вьетнамцев и сирийцев убили американцы? А русские? Кто скажет?» И дальше все в том же духе — дескать, Америка должна быть нашим врагом, а Россия другом. Если кто-то что-то пытался сказать, реагировал агрессивно. Увидев мою ухмылку, он вышел из себя, начал меня оскорблять и требовать, чтобы я «вышла вон». Он довел меня до слез.

Ранее «ФАКТЫ» также сообщали о скандале в Черкассах из-за любви школьной учительницы к советским песням. Также сообщалось об учителе-сепаратисте из Одессы, которого уволили после скандала в прессе.

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