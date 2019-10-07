Еврейский праздник Йом-Кипур: что запрещено в День великого прощения

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На десятый день после Рош ха-Шана (Нового года по еврейскому календарю) наступает праздник Йом-Кипур. Это день искупления и прощения (от слова на иврите «кипур» — искупление, прощение, выкуп) — один из самых торжественных и светлых праздников в иудаизме.

Судный день и День великого прощения

Считается, что на Рош ха-Шана Всевышний судит каждого человека по его делам в прошедшем году и выносит приговор о его судьбе в году наступившем. Но окончательно этот приговор утверждается в Судный день — Йом-Кипур.

Десять дней между двумя праздниками носят название дней трепета и раскаяния. Они дают каждому человеку возможность улучшить свою судьбу — для этого надо искренне раскаяться в грехах и попросить прощения за них у Бога. И тогда Всевышний запишет провинившегося в Книгу Жизни, простив его, как простил сынам Израиля в этот день более чем 3300 лет назад грех золотого тельца. Именно поэтому Йом-Кипур называют еще днем Великого прощения.

Если же речь идет о грехе, совершенном одним человеком против другого (даже если обида нанесена не действиями, а просто словами), то в Йом-Кипур он искупается только если пострадавший простит своего обидчика и помирится с ним.

Для примирения надо самому идти просить прощения у обиженного. А если уж совсем стыдно смотреть ему в глаза, то можно воспользоваться в переговорах помощью посредника. Но и пострадавший должен найти в себе силы простить провинившегося и изгнать из своего сердца обиду, которая так разъедает душу.

Традиции и обряды

Существуют древние традиции подготовки к этому празднику. Одна из них гласит: «Перед Всевышним очиститесь». Для этого накануне Йом-Кипур следует окунуться в воду миквы — водный резервуар, предназначенный специально для очищения от ритуальной нечистоты.

Еще один древнейший обряд — капарот. Он достаточно сложен, состоит из множества элементов, самый известный из которых — крутить живого петуха (курицу) или деньги над головой три раза. Затем птицу режет специальный резник и ее, как и деньги, жертвуют нуждающимся людям.

В наше время распространен обычай делать капарот с помощью денег. Этот обряд призван напомнить человеку, что нет греха без наказания, но добрыми делами можно помочь себе изменить судьбу к лучшему в Судный день.

Стараются к этому празднику расплатиться со всеми долгами и выполнить взятые на себя обещания. А еще дать больше обычного цдаку — обязательный в иудаизме благотворительный взнос в пользу бедных и нуждающихся. Платят цдаку и в память об умерших родственниках, имена которых будут поминаться в специальной молитве «Изкор» в Йом-Кипур.

Что категорически запрещено в Йом-Кипур

Отмечается Йом-Кипур очень строгим 25-часовым постом. Он начинается за полчаса до захода солнца 8 октября и продолжается до появления на небе третьей звезды вечером 9 октября. В это время полностью запрещены еда и питье. Запрет не касается только детей до 9 лет (после этого возраста детей начинают постепенно приучать к посту), рожениц и серьезно больных по указанию врача.

Чтобы подготовиться к такому строгому воздержанию, в день перед Йом-Кипуром поститься запрещено. Считается, что тот, кто ест накануне и постится в день праздника, заслуживает награду, как если бы он постился два дня. Мало того, в Торе сказано, что за трапезой накануне Йом-Кипура надо есть больше обычного, подкрепляя свой организм, чтобы во время праздника думать о раскаянии и молиться с большей самоотдачей.

Существуют и другие запреты на время поста: нельзя мыться, умываться (в гигиенических целях омывают только кончики пальцев), нельзя пользоваться парфюмерией, никакими маслами и мазями, носить кожаную обувь (даже если кожаной является только малая часть обуви). Под запретом и интимные отношения.

В Йом-Кипур приостанавливается вся деловая жизнь. В Израиле в этот день не работают теле- и радиостанции, общественный транспорт, закрыт аэропорт. Люди даже стараются не пользоваться мобильными телефонами. На дорогах нет транспорта, за исключением спецтехники — машин «скорой помощи», пожарных и т. п. , ведь работа в этот день разрешается, только если она направлена на спасение человеческой жизни.

Чем заканчивается праздник

Посещение синагоги в Йом-Кипур обязательно. По традиции отец должен благословить своих детей перед тем, как идти в синагогу (причем можно это сделать даже по телефону). Одетые в белые одежды, символизирующие чистоту помыслов, верующие собираются, чтобы молиться всем вместе, а не дома, в одиночку.

Служба этого праздника — самая сложная и торжественная из всех. С небольшими перерывами она длится практически весь день. Люди исповедуются в совершенных грехах и просят Всевышнего о прощении. Читается специальная поминальная молитва «Изкор».

А завершается праздник молитвой «Неила» — небесные врата закрываются до следующего года. Звучит одна длинная нота, исполненная на шофаре (бараний рог). Пост заканчивается, и на столах появляются сладости — символ сладкой жизни в наступившем году…

Напомним, что на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана паломники-хасиды со всего мира приезжают в Умань Черкасской области. Именно там находится одна из самых почитаемых святынь — могила основателя брацлавского течения хасидизма цадика (праведника) Нахмана.

Как это было в 2019 году, читайте здесь. Однако, как сообщали «ФАКТЫ», без ЧП в Умани не обошлось.

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