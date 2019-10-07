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Бездомная певица из России, которую «нашли» в метро Лос-Анджелеса, впервые выступила на сцене и произвела фурор (видео)

Бездомная певица из России Эмили Замурка, которая прославилась после того, как 26 сентября ее пение в метро Лос-Анджелеса записали на видео и выложили в сети, впервые выступила на сцене.

52-летняя эмигрантка спела ту же арию Пуччини на открытии квартала Маленькая Италия в пригороде Лос-Анджелеса Сан-Педро. Эту работу предложил ей один из членов городского совета Джо Бускаино.

Выступление Эмили, которое вызвало восторг у зрителей, показали практически все американские телеканалы.

Женщина поблагодарила публику за внимание и напомнила о сложной ситуации с бездомными в Калифорнии.

Эмили — не профессиональная певица, хотя она училась игре на разных инструментах. В ближайшее время она надеется расширить свой репертуар.

Как сообщалось ранее, известный продюсер Джоэл Даймонд, номинировавшийся на премию «Грэмми», предложил ей контракт и хочет записать с ее участием хит — кроссовер классической и электронной танцевальной музыки.

Между тем в пользу Эмили собрано уже пожертвований на сумму свыше 72 тысяч долларов.



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