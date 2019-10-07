Восьмой размер груди, Олег Винник и «На Даху Я»: провокации на кастинге «Х-фактора»

Шоу-бизнес

В пятом выпуске кастингов десятого сезона вокального шоу «Х-фактор» (СТБ) место продюсера Игоря Кондратюка за судейским столом занял любимец женщин Олег Винник. Напомним, ранее ученик Иво Бобула, прошедший в следующий этап проекта, сделал неожиданное признание.

Первой на прослушивание к членам жюри вышла Валерия Кудрявец. В шестом сезоне девушка уже приходила на шоу, но тогда, в 15 лет, ей не хватило опыта и сил, чтобы преодолеть испытания тренировочного лагеря. В этот раз Лера была решительно настроена попасть в прямые эфиры и получила от судей четыре «да».

Успешными выступлениями с последующими единогласными четыре «да» и проходом в тренировочный лагерь могут похвастаться и другие участники.

Артем Забелин — когда-то он пел в составе группы «Нереальные пацаны», которая получила гран-при на Kyiv Music Fest и специальный приз от Аллы Пугачевой. Такой же приз Примадонна в свое время вручила и Тине Кароль. Судей «Х-фактора» парень привлек своей энергетикой и уверенностью.

Анна Иваница — ее восьмой размер груди настолько впечатлил Олега Винника, что он даже выбежал на сцену, чтобы пообщаться поближе. Оказалось, что кроме эффектной внешности девушка обладает еще и хорошим вокалом.

Ирина Кульшенко — бывшая участница группы Panivalkova. После закрытия их проекта Ирина выбрала амплуа сольной исполнительницы, и решила начать знакомить аудиторию со своим творчеством с «Х-фактора».

Суровые ребята из группы «N.G.L» попытались разрушить мифы о рокерах, признавшись, что слушают академическую музыку, не употребляют алкоголь и не настолько брутальны и бесстрашны, как кажется. Исполнив песню «Незабудка», они таки смогли покорить судей и весь зал.

Четыре «да» от судей получила и киевская группа NZK. Участники коллектива: NAPILNIK (Вася Котляров, музыкант, экс-участник группы NewZcool), ZMEY (Сергей Семенов, экс-участник группы «4 Короля») и GORDAЯ (Женя Гордая), своим выступлением шокировали судейский состав «Х-фактора» и зрителей. Всего за сутки видео их выступления попало в тренды YouTube. Ребята исполнили авторскую песню «На Даху Я», премьера которой состоялась накануне эфира. Клип на трек всего за пару суток собрал 1 миллион просмотров, более 2 тысяч комментариев, вызвав бурную дискуссию.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» музыканты группы NZK рассказали о своих впечатлениях от выступления на сцене «Х-фактора», провокациях, отношениях с Потапом и Настей Каменских.

— Прийти на кастинг «Х-фактора» — это была идея Сергея Семенова, — рассказал Василий Котляров. — Он — финалист первого сезона «Х-фактора». Тогда выступал в дуэте с Александром Павликом и знал, что для группы сцена этого шоу будет хорошей закалкой. Мы сказали, почему бы не попробовать?!

— Признаюсь, мне это решение сложно далось из-за опыта поражения на первом «Х-факторе», — продолжил Сергей. — Но сейчас я думал прежде всего о команде и ее развитии, а не о личных переживаниях.

— Что означает название вашей группы — NZK?

— Nеисчерпаемый Zапас Kреатива. Почему неисчерпаемый? Потому что мы ну ооочень разные, но в то же время дополняем друг друга, — ответил Василий.

— Надо признать, что припев вашей песни довольно провокационный.

— Кто-то с юмором воспримет такую дерзкую игру слов, а кому-то это не понравится. Но на «Х-фактор» мы доказали, что песня зацепит каждого. «На Даху Я» —это, с одной стороны, — сплошная провокация с игривой сатирой и острыми каламбурами, а с другой — романтическая история потерявшихся влюбленных душ. Песня намекает: не нужно вестись на провокацию, ищи и оберегай истинную любовь. Это романтическая лирика, хоть и колкая. В украинском нет слова «надо», есть «треба або потрібно», поэтому с точки зрения языка «На Даху Я» — это мондегрин, то есть ослышка.

— Весь ваш клип — сплошной ребус.

— Эксцентричный ребус! На самом деле, все образы — аллегория с зашифрованными посланиями. Всего их 11. Кто-то увидит просто голову в трусах, а кто-то поймет, что вместе с текстом песни — это намек на то, что люди в поисках искренней любви слепо путают это чувство со страстью.

— Правда, что в создании песни участвовал Потап?

— На самом деле, песня была написана еще в 2017 году. Потап помог нам с творческой составляющей трека, ведь игра слов и каламбуры — это его стихия. На студии мы работали как одна большая команда во время ответственной игры. Женя серьезно готовилась к записи трека и упорно занималась вокалом в консерватории. Сергей — душа и романтика коллектива, наша лирическая нотка. У Сергея абсолютно уникальный голос, поэтому специально под него пишутся отдельные партии. Женя задает группе лютый драйв своим эпатажем и пробивным характером, она умеет идти вперед и побеждать. Такой яркий представитель поколения Z — молодая девушка со свежими идеями и абсолютно новым взглядом на творчество, с неординарным и запоминающимся стилем.

— Мнения кого из членов жюри «Х-фактора» вы опасались больше всего?

— Насти Каменских. Я давно с ней знаком, еще со времен группы «NewZcool», поэтому хотелось удивить в хорошем смысле слова, и нам это удалось. После кастинга «Х-фактора» мы попросили Настю помочь нам с релизом «На Даху Я», и она согласилась. А удивила реакция Олега Винника. Признаюсь, мы предполагали, что она будет негативной.

На самом деле, мы готовились к худшему, но пути назад уже не было, поэтому надеялись на лучшее (смеется). Мы выполнили задуманное, и это самое главное. Такие шоу закаляют общий характер команды, и мы проверили это на себе.

Ранее победительница третьего сезона вокального шоу «Х-Фактор» рассказала, почему на время пропала из шоу-бизнеса и что ей пришлось пережить.

А продюсер вокального шоу вспомнила, как е пугали Олей Поляковой.

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