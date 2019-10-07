Происшествия

Крушение самолета под Львовом: в полиции назвали новые версии

Комиссия, расследующая обстоятельства крушения транспортного самолета Ан-12 под Львовом, отвергла базовые версии об отсутствии горючего и о технической неисправности. Об этом на брифинге 7 октября заявил заместитель начальника следственного управления Главного управления Нацполиции во Львовской области Андрей Кумечко.

По его словам, найденного в баках самолета горючего хватило бы, чтобы пролететь как минимум километр.

Он подтвердил, что с упавшего самолета был изъят неповрежденный бортовой самописец, и в настоящее время его данные изучаются экспертами.

Вместе с тем следователь опроверг предположения, что 50-летний Ан-12 перевозил контрабанду.

Таким образом, актуальными остаются четыре версии причин авиационного ЧП — ошибка пилота, ошибка командно-диспетчерского пункта, погодные условия и неисправность самолета.

В настоящее время следователи ожидают, когда показания смогут дать выжившие члены экипажа Ан-12.

Напомним, городской голова Львова Андрей Садовый рассказал ужасные подробности крушения самолета.

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